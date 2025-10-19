Royston Drenthe (38) getroffen door herseninfarct

Royston Drenthe is getroffen door een herseninfarct, dat meldt FC de Rebellen via Instagram. De 38-jarige oud-Feyenoorder ligt momenteel in het ziekenhuis.

"Afgelopen vrijdag is Royston Drenthe getroffen door een herseninfarct", steekt FC de Rebellen van wal op Instagram. "Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel. De familie van Royston vraagt om rust en privacy in deze periode, zodat zij hem de nodige steun en ruimte kunnen bieden voor zijn herstel."

Drenthe was in zijn actieve carrière onder meer speler van Feyenoord, Real Madrid, Hércules, Everton, Sheffield Wednesday en Sparta Rotterdam. Als amateur kwam hij ook nog even uit voor Kozakken Boys. Eind 2023 besloot de enkelvoudig Oranje-international om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Sindsdien is hij actief als analist bij Ziggo Sport. Daarnaast maakt Drenthe deel uit van FC de Rebellen.

