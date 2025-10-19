Live voetbal 9

Royston Drenthe (38) getroffen door herseninfarct

Royston Drenthe (38) getroffen door herseninfarct
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
19 oktober 2025, 16:56

Royston Drenthe is getroffen door een herseninfarct, dat meldt FC de Rebellen via Instagram. De 38-jarige oud-Feyenoorder ligt momenteel in het ziekenhuis.

"Afgelopen vrijdag is Royston Drenthe getroffen door een herseninfarct", steekt FC de Rebellen van wal op Instagram. "Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel. De familie van Royston vraagt om rust en privacy in deze periode, zodat zij hem de nodige steun en ruimte kunnen bieden voor zijn herstel."

Drenthe was in zijn actieve carrière onder meer speler van Feyenoord, Real Madrid, Hércules, Everton, Sheffield Wednesday en Sparta Rotterdam. Als amateur kwam hij ook nog even uit voor Kozakken Boys. Eind 2023 besloot de enkelvoudig Oranje-international om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Sindsdien is hij actief als analist bij Ziggo Sport. Daarnaast maakt Drenthe deel uit van FC de Rebellen.

Artikel gaat verder onder video

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst en Jeroen Manschot tijdens Ajax-AZ, met als inzet zijn overtreding op Wouter Goes

Massaal onbegrip: Manschot geeft Weghorst 'slechts' geel voor elleboogstoot aan Wouter Goes

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Troy Parrott viert de 0-2 bij Ajax - AZ

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie, met eerste verlies Ajax en zege PSV

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
John Heitinga en Fred Grim tijdens Ajax - AZ

Heitinga verder onder druk bij Ajax: AZ met 0-2 te sterk in Amsterdam

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel