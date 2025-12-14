Hans Kraay jr: 'Denk je dat mensen dan met een Colt 45 in de tuin van Van Persie gaan staan?'

is ondanks zijn jonge leeftijd enorm belangrijk voor dit Feyenoord. Dat werd tijdens het Europa League-duel met FCSB ook weer pijnlijk duidelijk, toen de middenvelder na een glansrol vroegtijdig werd gewisseld en Feyenoord alsnog met 4-3 verloor.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN steekt Mario Been de loftrompet over Valente. "Hij is iemand die helemaal geen aanloopfase nodig heeft. Nu is hij dusdanig bepalend, dat als hij gewisseld wordt, dan heel Feyenoord als een kaartenhuis in elkaar valt. Dat is wel heel apart voor een jongen van 22. Aan de andere kant is het beangstigend dat als hij wegvalt, de wissels niet voor een bevredigend gevoel zorgen. Dan gaat het niveau bij Feyenoord enorm achteruit."

Hoewel Hans Kraay jr. ook enorm geniet van Valente, vindt hij wel dat we in Nederland te hard van stapel lopen. "Hij krijgt nu schouderkloppen van alle kanten. Al die complimenten wil hij zelf ook niet. Maar het is geen Zinédine Zidane, hè? We mogen ook wel een klein beetje rustig blijven." Been wil de prestaties van Valente ook weer niet tekortdoen. "Als 22-jarige speler is hij de bepalende speler van Feyenoord."

De wissel tegen FCSB

Dan gaat de blik weer richting de wedstrijd tegen FCSB. Valente speelde een geweldige wedstrijd en gaf twee assists, maar werd, omdat hij momenteel heel veel wedstrijden speelt, in de 67e minuut gewisseld. Vervolgens incasseerde Feyenoord nog twee doelpunten en verloor het met 4-3. Henk de Jong vond het een vreemde wissel. "Je kunt beter de wedstrijd met vermoeide spelers 3-1 winnen, dan spelers sparen en dan 4-3 verliezen. Het is klote dat ik het achteraf moet zeggen, maar het gevoel in een team is zo belangrijk." Ook Been had Valente niet gewisseld. "Dit Feyenoord moet toch voldoende kwaliteit op de bank hebben zitten om die voorsprong vast te houden? Ik vind ábsoluut niet dat er nu genoeg goede spelers kunnen invallen. Het is steeds veel minder, wat erin komt."

Fresia Cousiño Arias werpt dan het scenario op waarin Robin van Persie Valente tegen FCSB in de ploeg hield, maar hij vervolgens een hamstringblessure oploopt. Volgens de presentatrice zouden fans dan roepen dat de trainer onzorgvuldig met zijn sterspeler omspringt. "Tja, dan schiet het in zijn hamstring", luidt de eerste reactie van Kraay jr. "Denk je dan dat mensen met een Colt 45 (pistool, red.) in zijn tuin gaan staan? Nee."