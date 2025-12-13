Uit een uitgebreid onderzoek van Trouw komt naar voren dat Ajax nauwelijks grip heeft op wat er zich afspeelt binnen het fanatieke supportersvak, de F-Side. De krant sprak met drie insiders en schetst een beeld van een sterk verdeelde harde kern, bestaande uit talloze subgroepen met uiteenlopende normen, doelen en mate van radicaliteit. Daarnaast komt het met een onthulling over de overleden supporter Thijmen Ruben Pfann, oftewel 'Tum'.

Volgens Trouw is de invloed van de F-Side groot, zowel op de tribune als binnen de club, en wordt die macht vooral in stand gehouden door angst. "De macht van het meest fanatieke supportersgedeelte op de tribune en binnen Ajax is groot en gebaseerd op angst. Niemand durft echt in te grijpen", opent de krant. De 'eenheid' van de F-Side is misleidend: "De F-Side suggereert eenheid, maar bestaat in feite uit een wirwar van groepen die allemaal hun eigen identiteit hebben. Een volledig overzicht is onmogelijk, omdat sommige groepen nauwelijks waarneembaar zijn."

Invloed op aanstelling Grim en ontslag Heitinga

Artikel gaat verder onder video

De krant zet meerdere groeperingen uiteen die actief zijn op en rond de tribune. "Facties als de Criminal Bombing Squad (CBS), Ultras Amsterdam, South Crew en 76 Crew houden zich vooral bezig met tifosi (sfeeracties), spandoeken en graffiti buiten het stadion." Daarnaast is supportersvereniging AFCA invloedrijk als gesprekspartner van de clubleiding. "Hun oproep tot actie na de slechte seizoenstart droeg bij aan de aanstelling van Fred Grim als assistent van hoofdtrainer John Heitinga."

Diezelfde naam, AFCA, zorgt volgens Trouw ook voor verwarring. "Er is ook een gelijknamige hooligangroep, A.F.C.A., waaronder vele subgroepen vallen." Een daarvan is De Oude Garde, bestaande uit de eerste generatie hooligans. ‘Een hechte vriendengroep van stevige drinkers uit de lagere sociale klassen, clubliederen zingend, smachtend naar de volgende vechtafspraak in een weiland met hooligans van een andere club’, omschrijft de krant.

Tum viel Feyenoord-icoon Dirk Kuijt aan

De echte onruststokers zijn tegenwoordig jonger, weet Trouw. "Degenen die knokken en rellen, zijn tegenwoordig vooral jonge hooligans, die midden vooraan staan." Het gaat daarbij om groepen als AFCA Youth en AFCA 4th. Tum maakte deel uit van de Amsterdam Hooligans, de zogenoemde vijfde generatie.

Diezelfde groep forceerde ook de nooddeur tijdens Ajax – FC Groningen. het duel waar de harde kern wilde stilstaan bij het overlijden van Tum. "Tum relde mee bij uitwedstrijden in Athene, Glasgow en Zwolle en viel bij Jong Ajax-Jong Feyenoord voetbalicoon Dirk Kuijt aan, toen trainer van de Rotterdammers."

Naast deze groepen zijn er ook facties die zich volledig hebben losgezongen van het voetbal. "Berucht is ook de AFCA-subgroep Gajes Gang, die zich distantieert van het voetbalsupporterschap en zich alleen identificeert als hooligangroep." Zij vallen onder wat in het hooliganmilieu bekendstaat als ‘sportfrei youth’: "Een term uit het hooliganmilieu voor een club jongeren die zich toelegt op bosgevechten met andere hooligangroepen. Daarin heeft vechten voetbal vervangen als hoofdzaak."