vertelt in een interview op de website van Ajax over zijn diabetesdiagnose. Vier jaar geleden maakte hij bekend te lijden aan diabetes type 1. Hij heeft sindsdien steeds beter geleerd om daarmee om te gaan.

Diabetes type 1 is een auto-immuunaandoening waarbij het lichaam de eigen cellen aanvalt die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van insuline. Daardoor ontstaat een insulinetekort en zijn patiënten aangewezen op het zelf toedienen van insuline om hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Dolberg, die afgelopen zomer terugkeerde bij Ajax na zes jaar, weet nog dat het ‘moeilijk’ was om te horen dat hij diabetes heeft. "Je voelt je slecht voor een langere periode en je slaapt te veel uren per dag. En daarna voel je je nog niet goed, ben je moe en kun je niet focussen. Op een dag zei een dokter dat we ernaar moesten kijken. Ik ging naar Denemarken om te begrijpen wat het precies was. Nu voel ik me goed”, vertelt hij in het interview.

"Het is natuurlijk moeilijk om te horen dat dat de realiteit is", geeft de 28-jarige Deen toe. "Maar aan de andere kant voel je je zo veel beter als je het behandelt. Het kost veel om stabiel te zijn als je diabetes hebt. Maar als je je erop concentreert, het serieus neemt en je weet hoe belangrijk het is, dan voel je je beter dan voorheen."

Dolberg kwam voor minstens 10 en maximaal 12,5 miljoen euro over van Anderlecht. Woensdag scoorde hij nog tegen Qarabag in de Champions League (2-4 zege). "Ik realiseerde me pas hoe leuk het hier was toen ik wegging. Het voelt gewoon goed om terug te komen. Het is zo'n leuke club en er staan zulke leuke mensen omheen. Ik ben blij dat ik terug ben."

Wedstrijd tegen Feyenoord

Zondag wacht de kraker tegen Feyenoord. Dolberg heeft er zin in. "Het is de mooiste wedstrijd die er is voor de club, denk ik. Ik heb veel goede ervaringen met die wedstrijd dus ik heb er veel zin in. Overwinningen en goals, dat zijn de beste. Ik herinner me de uitwedstrijden nog goed, want ik heb daar een paar doelpunten gemaakt." Door de blessure van concurrent Wout Weghorst lonkt een basisplaats voor Dolberg.