Salah en Henderson samen gespot: 'Mondkapjes op, ik geloofde mijn ogen niet'

Arne Slot en Mohamed Salah
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 december 2025, 20:27   Bijgewerkt: 20:35

Mohamed Salah en Jordan Henderson zouden in het geheim hebben overlegd over de toekomst van de Egyptische aanvaller. De ontmoeting vond plaats in een chique Italiaans restaurant in Chelsea, West-Londen, zo meldt The Sun. De geruchten over een mogelijke transfer van Salah naar de Saudi Pro League worden hierdoor verder aangewakkerd.

De ontmoeting tussen de twee voormalige Liverpool-collega's trok de nodige aandacht, zeker omdat de toekomst van Salah bij Liverpool momenteel erg onzeker is. De aanvaller werd onlangs uit de selectie gezet door Arne Slot na een interview waarin hij zijn onvrede uitte over zijn positie binnen de club. Vrijdag werd hij weer in genade aangenomen. Salah zou ondertussen op de radar staan bij Al-Hilal.

Overleg over transfer naar Saudi-Arabië

Henderson, die na een periode bij Al-Ettifaq nu voor Brentford speelt, zou tijdens de lunch veel vragen van Salah hebben beantwoord. De voormalig Ajacied en Liverpool-aanvoerder speelde een halfjaar in het Midden-Oosten .

De ontmoeting tussen Salah en Henderson werd door omstanders met verbazing gadegeslagen. Een Aston Villa-fan die het duo zag, vertelde: "Ze kwamen allebei binnen met mondkapjes zoals tijdens corona en met petten diep over hun gezicht getrokken. Ze probeerden zo onopvallend mogelijk te blijven. Onze monden vielen open toen we zagen dat het Mo en Jordan waren. De eerste gedachte was: Salah gaat naar Saudi-Arabië." 

Ondanks de speculaties over de toekomst van Salah, houdt Liverpool vol dat het geen plannen heeft om de aanvaller te verkopen. De club hoopt de problemen met Slot op te lossen. De ontmoeting tussen Salah en Henderson kan echter de druk op de club vergroten om de toekomst van de Egyptische sterspeler te heroverwegen.

Denk je dat Mo Salah naar de Saudi Pro League zal verhuizen?

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
13
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brighton
15
4
23
9
Sunderland
15
1
23
10
Liverpool
15
0
23
11
Spurs
15
7
22
12
Newcastle
15
2
22

Complete Stand

