Live voetbal 1

Slot neemt Salah weer in genade aan bij Liverpool

Mohamed Salah met op de achtergrond het Saudische Jeddah
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 december 2025, 18:35   Bijgewerkt: 19:00

Mohamed Salah is weer in genade aangenomen bij Liverpool. Arne Slot heeft de aanvaller opgenomen in de spelersgroep voor de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion van zaterdag. Volgens het account Indykaila speelde Virgil van Dijk 'een grote rol in de vredesgesprekken'.

Eerder op de vrijdag liet Slot al weten dat hij in gesprek zou gaan met de Egyptenaar, die de gemoederen flink bezighoudt. De buitenspeler werd door Slot de voorbije drie wedstrijden op de bank gezet en dat viel niet in goede aarde bij hem. Na de wedstrijd tegen Leeds United (3-3) uitte Salah zijn frustratie richting de coach. "Ik had een goede relatie met de manager. Maar opeens heb we geen enkele relatie meer. Ik weet niet waarom. Ik krijg het idee dat hij mij niet bij de club wil", aldus de aanvaller, die daarmee de oorlog verklaarde aan Slot.

Artikel gaat verder onder video

Daarop besloten Slot en de clubleiding om Salah thuis te laten voor het Champions League-treffen met Internazionale. De afwezigheid van de Egyptische superster deerde The Reds overigens niet. Want door een late benutte strafschop van Dominik Szoboszlai werd er met 0-1 gewonnen van de Nerazzurri. Door die overwinning staat Liverpool nu negende in de competitiefase van de Champions League met twaalf punten.

Slot kreeg de vraag of hij Salah weer zou opnemen. "Ik heb later deze ochtend (vrijdag, red.) een gesprek met Mo. De uitkomst van dat gesprek zal bepalen hoe het er morgen (zaterdag, red.) uit zal zien", zei Slot op de persconferentie. De oefenmeester blikte ook nog even terug op het uit de selectie zetten van Salah. "We hebben als club besloten om Mo Salah niet mee te nemen naar Milaan. En ik was onderdeel van die beslissing."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jürgen Klopp als trainer van Liverpool

Klopp laat zich uit over Salah-rel bij Liverpool

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
Jamie Carragher

Carragher kijkt recht in de camera en biedt excuses aan Salah aan

  • wo 10 december, 17:08
  • 10 dec. 17:08
Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk

Virgil van Dijk neemt het niet op voor Arne Slot: 'Salah uitte alleen zijn gevoel'

  • wo 10 december, 08:46
  • 10 dec. 08:46
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
13
4
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brighton
15
4
23
9
Sunderland
15
1
23
10
Liverpool
15
0
23
11
Spurs
15
7
22
12
Newcastle
15
2
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel