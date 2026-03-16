René van der Gijp is enthousiast over . De oud-prof en analist heeft maandagavond in Vandaag Inside mooie woorden over voor de 21-jarige spits van Heracles Almelo, maar ziet ook nog een belangrijk verbeterpunt.

Het gaat maandagavond in Vandaag Inside over Zeefuik, die afgelopen zondag met Heracles Almelo tegen AZ speelde (4-0 nederlaag). Voor de spits was het een speciaal duel: hij wordt dit seizoen door AZ verhuurd aan Heracles Almelo.

In Vandaag Inside worden er beelden getoond van voor de wedstrijd in de catacomben van het AFAS Stadion. Te zien is hoe Zeefuik de spelers van AZ één voor één begroet. Van der Gijp schiet in de lach om het lengteverschil tussen Zeefuik en de rest van de spelers.

“Dit is een beetje zoals vroeger bij de jeugd, Johan!”, roept de analist. “Dan had je er bij de tegenstander altijd één waarbij je dacht: wat heeft die gegeten?! Hij is echt een halve meter langer dan al die anderen!”

“Hij kan goed voetballen, hoor”, zegt Derksen. Van der Gijp is het daarmee eens, maar ziet een belangrijk verbeterpunt voor Zeefuik: “Johan, ik zal je zeggen... Ik vind hem goed, maar ik heb vanmiddag een beetje zitten googelen: hij heeft zeventig wedstrijden gespeeld en zes goals gemaakt. Dat is niet veel.”

Zeefuik speelde op het hoogste niveau 67 wedstrijden voor respectievelijk FC Volendam, AZ, Oud-Heverlee Leuven en Heracles Almelo. Daarin wist hij 7 doelpunten te maken en 4 assists te geven. In de Keuken Kampioen Divisie wist hij 4 goals en 1 assist te noteren in 32 duels.

“Als hij er ook nog bij zou gaan scoren… Hij is twee meter (1,97 meter in feite, red.)!”, vervolgt Van der Gijp. “Eigenlijk zou hij bij een club als Sparta Rotterdam of FC Utrecht een jaar lang iedere wedstrijd moeten spelen. Hij kan wel voetballen, hè!”

“Aan de bal is hij gewoon hartstikke sterk”, merkt collega-analist Valentijn Driessen op. Van der Gijp tot slot: “Hij moet er nog goals bij maken. Hij is 21, dat is nog jong.”

