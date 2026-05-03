Kees Smit laat AZ in de steek en wordt ontzettend hard aangepakt

3 mei 2026, 18:19
Kees Smit AZ FC Twente
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Kees Kwakman is in de rust van AZ - FC Twente bij ESPN ontzettend kritisch op Kees Smit. Het toptalent van AZ zag er in de eerste helft niet goed uit bij de 1-1 van de bezoekers.

AZ begon zondag voortvarend aan de wedstrijd tegen FC Twente, want Jordy Clasie schoot de Alkmaarders na dertien minuten voetballen op voorsprong. De bezoekers wisten na ruim een halfuur echter weer op gelijke hoogte te komen, door een eigen goal van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Smit zag er niet goed uit bij de gelijkmaker van FC Twente. De twintigjarige middenvelder van AZ dekte op de helft van FC Twente door op Mats Rots, maar liet zich vervolgens aan de zijlijn kinderlijk eenvoudig uitspelen door de linksback.

Rots stak vervolgens het halve veld over en bediende Kristian Hlynsson. Die had vervolgens oog voor Sam Lammers, wiens voorzet uiteindelijk in eigen doel werd gewerkt door Jayden Owusu-Oduro.

“Ik vind hem sowieso geen geweldige wedstrijd spelen”, is Kwakman in de rust kritisch op Smit. De analist stipt vervolgens de rol van het toptalent aan bij de 1-1. “Hij laat zich gewoon veel te makkelijk uitspelen! Tuurlijk, dit is de kwaliteit van Rots, maar hij moet hem hier gewoon voor hem houden. Hij sjokt er ook een beetje achteraan.”

“Uiteindelijk moeten er bij AZ mensen uitstappen”, vervolgt Kwakman. “Dan komt FC Twente erdoorheen, worden Goes en Penetra uit elkaar getrokken en valt de goal. Dit is echt de kwaliteit van Twente, maar het begint gewoon bij Smit die zich veel te makkelijk laat uitspelen, waardoor AZ in de problemen komt. En Twente speelt dat goed uit. Uiteraard met Rots, die aanvallend een extra wapen is.”

The all blacks
213 Reacties
1.112 Dagen lid
1.962 Likes
The all blacks
Snap ook niet wat die bij oranje doet.

Orient
114 Reacties
60 Dagen lid
72 Likes
Orient
Smit maakt het onmogelijk voor Koeman om hem te selecteren.

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: VM, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
25
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

