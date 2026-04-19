Live voetbal 8

NEC is woedend op Wouter Goes na incident met Jasper Cillessen

19 april 2026, 18:44
ESPN
Foto: © ESPN
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Wouter Goes heeft zondagavond tot twee keer toe voor irritatie gezorgd aan de kant van NEC. De verdediger van AZ botste bij corners van zijn ploeg tot tweemaal toe met NEC-goalie Jasper Cillessen.

Het eerste incident deed zich voor rond de twintigste minuut van de wedstrijd. Scheidsrechter Danny Makkelie moest het spel stilleggen, omdat Goes bij een hoekschop op de tenen van Cillessen zou zijn gaan staan. De doelman van de Nijmeegse ploeg ging vervolgens naar de grond.

Volg hier live de bekerfinale tussen AZ en NEC!

Artikel gaat verder onder video

Een paar minuten later was het opnieuw raak. Goes duwde NEC-middenvelder Darko Nejasmic achteruit, waarna deze op de voeten van Cillessen terechtkwam. Vervolgens ontstond er een klein opstootje en ging de zwaar geïrriteerde doelman van de Nijmegenaren verhaal halen bij Goes.

Goes is in Nederland al langer onderwerp van gesprek vanwege zijn manier van voetballen. De verdediger staat erom bekend de duels met zijn tegenstanders op allerlei manieren op te zoeken, wat hem niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Zo ook niet door Cillessen.

ESPN
© ESPN

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
115 Reacties
32 Dagen lid
55 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die jongen is bezeten door iets , maar wat??

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - NEC

AZ
18:00
N.E.C.
Vandaag om 18:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
29
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws