heeft zondagavond tot twee keer toe voor irritatie gezorgd aan de kant van NEC. De verdediger van AZ botste bij corners van zijn ploeg tot tweemaal toe met NEC-goalie .

Het eerste incident deed zich voor rond de twintigste minuut van de wedstrijd. Scheidsrechter Danny Makkelie moest het spel stilleggen, omdat Goes bij een hoekschop op de tenen van Cillessen zou zijn gaan staan. De doelman van de Nijmeegse ploeg ging vervolgens naar de grond.

Een paar minuten later was het opnieuw raak. Goes duwde NEC-middenvelder Darko Nejasmic achteruit, waarna deze op de voeten van Cillessen terechtkwam. Vervolgens ontstond er een klein opstootje en ging de zwaar geïrriteerde doelman van de Nijmegenaren verhaal halen bij Goes.

Goes is in Nederland al langer onderwerp van gesprek vanwege zijn manier van voetballen. De verdediger staat erom bekend de duels met zijn tegenstanders op allerlei manieren op te zoeken, wat hem niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Zo ook niet door Cillessen.