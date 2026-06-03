‘Vraagprijs Ouaissa bekend: NEC en Feyenoord enkele miljoenen uit elkaar’

Sami Ouaissa wil graag de overstap maken naar Feyenoord en sprak dinsdag met de clubleiding van de Rotterdammers, zo meldt Mounir Boualin van SoccerNews. De nummer twee van Nederland mikt op een transfersom van acht miljoen euro, terwijl NEC een vraagprijs van tien miljoen euro hanteert.
Voetbal International meldde woensdagochtend dat Feyenoord nog altijd interesse heeft in Ouaissa als mogelijke opvolger van Anis Hadj Moussa. De 21-jarige linkspoot maakte afgelopen seizoen grote indruk bij NEC, dat knap derde werd in de Eredivisie. Volgens het weekblad wil Feyenoord zich op korte termijn gaan melden in Nijmegen en denken de Rotterdammers daarbij aan een transfersom van acht miljoen euro.
Boualin weet dat Feyenoord daarmee nog niet voldoet aan de vraagprijs van NEC. De nummer drie van Nederland zou namelijk een bedrag van tien miljoen willen zien voor de talentvolle aanvaller. Dit gat van zo’n twee miljoen euro is volgens de transferexpert wel te overbruggen, maar het is volgens hem de vraag of de Rotterdammers ook bereid zijn om meer te betalen dan acht miljoen euro.
Ouaissa zou zelf in ieder geval dolgraag een stap naar De Kuip maken. De drievoudig jeugdinternational sprak volgens Boualin dinsdag met de clubleiding van Feyenoord, waarna hij volledig overtuigd is. In Rotterdam leeft het vertrouwen dat er alsnog een overeenkomst kan worden bereikt met NEC, zonder direct mee te gaan in de vraagprijs van de Nijmegenaren.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.