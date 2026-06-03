Feyenoord gaat zich op korte termijn melden bij NEC voor Sami Ouaissa, zo meldt Voetbal International. Het weekblad stelt dat de Rotterdammers ver willen gaan voor de buitenspeler en denken aan een transfersom rond de acht miljoen euro.
Anis Hadj Moussa lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij Feyenoord, dus heeft de club zich al gericht op de zoektocht naar een geschikte opvolger. Halverwege mei kwam naar buiten dat Ouaissa van NEC hiervoor in beeld zou zijn. Volgens VI gaat Feyenoord zich op korte termijn melden in Nijmegen om te spreken over de buitenspeler, die een ander type is dan Hadj Moussa.
Waar de Algerijn erg sterk is in de individuele actie en zijn onvoorspelbaarheid, is Ouaissa volgens VI juist beter in een collectief. “Zijn spel draait minder om improvisatie, veel meer om timing, positie kiezen en ruimtes herkennen. Hij is een speler die floreert in een energiek elftal dat dominant aan de bal is en vanuit structuur speelt. Ouaissa oogt meer als een teamspeler dan als een pure individualist.” Het weekblad denkt dan ook dat Feyenoord met Ouaissa bewust voor een andere aanvalsstijl kiest.
Aan Dévy Rigaux nu de taak om NEC te overtuigen de 21-jarige linkspoot te laten vertrekken. Dat gaat echter geen eenvoudige taak worden, aangezien de Nijmegenaren er zowel sportief als financieel goed voor staan. Ouaissa zelf zou echter wel oren hebben naar een transfer naar De Kuip en Feyenoord is bereid om ver voor hem te gaan. In Rotterdam-Zuid heeft men het idee dat de buitenspeler voor zo’n acht miljoen euro los te weken is uit Nijmegen. Daarbij kijkt de club naar de eigen recente transferhistorie: Luciano Valente (zeven miljoen), Sem Steijn (tien miljoen), Ramiz Zerrouki (zeven miljoen) en Quinten Timber (7,5 miljoen). “Tegen die achtergrond vindt Feyenoord het bod voor Ouaissa verdedigbaar.”
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En zo begint de downfall van NEC, Kaplan weg, Ousi weg, Sano weg, Danilo(ookal speelde die niet veel) Dan zijn er nog aflopende contracten.. Schreuder ook nog weg? Plekje 8/9 komend seizoen?
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
En zo begint de downfall van NEC, Kaplan weg, Ousi weg, Sano weg, Danilo(ookal speelde die niet veel) Dan zijn er nog aflopende contracten.. Schreuder ook nog weg? Plekje 8/9 komend seizoen?