Het is de grote vraag in De Kuip: is Robin van Persie komend seizoen nog wel de trainer van Feyenoord? De nieuwe technisch directeur, Dévy Rigaux, wilde maandag nog geen ja zeggen. Bij Voetbalpraat op ESPN werd de situatie besproken. Waar analisten Kees Kwakman en Marciano Vink de rust van de directeur begrijpen, denkt journalist Leon ten Voorde dat het einde verhaal is voor het clubicoon.

“We gaan eerst het afgelopen seizoen analyseren en dan een beslissing maken”, zei Rigaux maandag eerlijk tijdens zijn presentatie. “We nemen de tijd voor die beslissing en hebben geen deadline.” Dat is opvallend, want begin juni zijn de meeste clubs al druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Spanning op het strandbedje

Kees Kwakman snapt wel dat de nieuwe directeur tijd nodig heeft. “Ik vind het logisch dat hij eerst alles op een rijtje wil hebben. Hij gaat nu even rustig aan de slag, dus het klinkt best logisch.”

Marciano Vink is het daarmee eens, maar ziet ook dat Van Persie fouten heeft gemaakt. “Er is dit seizoen best veel misgegaan. Kijk naar hoe er met de sterspelers is omgegaan, de situatie rond Quinten Timber en het aanvoerderschap. Ook de nieuwe aankopen pasten vaak niet in het team. Dat zijn dingen waar een directeur naar kijkt.”

Volgens Vink zit de trainer er nu niet lekker bij. “Of Van Persie nu wiebelend op z’n strandbedje ligt? Ik denk het wel. Het enige wat in zijn voordeel spreekt, is dat hij de doelstelling heeft gehaald: een ticket voor de Champions League.”

'Het zou mij verrassen als hij blijft'

Hoewel Kwakman denkt dat Van Persie misschien nog het voordeel van de twijfel krijgt, verwacht journalist Leon ten Voorde juist een hard ontslag deze zomer.

“Ik kan me haast niet voorstellen dat hij nu nog helemaal blanco is. Hij heeft denk ik al wel een beeld op basis waarvan hij uiteindelijk zijn oordeel gaat vellen. Na de persconferentie van vandaag zou het mij verrassen als Van Persie trainer blijft bij Feyenoord”, besluit de journalist.