Als het aan Ron Jans en ligt, speelt FC Utrecht zondagmiddag de finale van de play-offs om Europees voetbal in De Galgenwaard tegen Ajax. Het tweetal vindt dat de meest logische optie, nu de Johan Cruijff ArenA bezet is door optredens van Harry Styles.

Jans plaatste zich donderdagavond voor de finale van de play-offs door in eigen huis te winnen van SC Heerenveen (3-2). Eerder op de dag versloeg Ajax relatief eenvoudig FC Groningen, waardoor de Amsterdammers in het KRAS Stadion van FC Volendam het gevecht moeten aangaan met de Utrechters. Dat vindt Jans echter vreemd.

Artikel gaat verder onder video

"Ik weet de regels niet precies, maar voor mij had Groningen thuis moeten spelen tegen Ajax. Als je een planning maakt van het seizoen, staat er ook echt op dat 21 en 24 mei wedstrijden zijn voor de play-offs. Als het stadion dan verhuurd wordt aan Harry Styles, een goede artiest met slechte muziek trouwens, dan moet je toch gewoon uitspelen? Ajax kan dan eventueel in De Galgenwaard spelen, wat ik trouwens hartstikke leuk had gevonden. Nogmaals: ik ken de regels niet, maar mijn gevoel zegt dat dit niet klopt."

Mike van der Hoorn deelt de mening van zijn trainer: "Dat slaat natuurlijk nergens op", zegt hij over de beslissing dat Ajax 'thuis' mag spelen in het KRAS Stadion. "Maar het is zoals het is."

Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, verwacht FC Utrecht zondag geen uitsupporters te mogen meenemen naar het vissersdorp. En dat zou Jans een enorme domper vinden: "Dat is zo jammer, want iedereen doet zo zijn best om supporters toe te laten. En dan hebben Volendam-supporters het bij Telstar verpest en mochten Groningen-supporters eerst ook niet komen Dan hoop ik zo dat ze degenen die dit doen ook echt oppakken, in plaats van dat collectieve straffen", aldus de FC Utrecht-coach.

Ron Jans is geen fan van het stadionbeleid in Amsterdam én de muziek van Harry Styles 🎶❌ pic.twitter.com/bsWh9eZ1Br — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2026