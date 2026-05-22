FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

22 mei 2026, 07:50
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Als het aan Ron Jans en Mike van der Hoorn ligt, speelt FC Utrecht zondagmiddag de finale van de play-offs om Europees voetbal in De Galgenwaard tegen Ajax. Het tweetal vindt dat de meest logische optie, nu de Johan Cruijff ArenA bezet is door optredens van Harry Styles.

Jans plaatste zich donderdagavond voor de finale van de play-offs door in eigen huis te winnen van SC Heerenveen (3-2). Eerder op de dag versloeg Ajax relatief eenvoudig FC Groningen, waardoor de Amsterdammers in het KRAS Stadion van FC Volendam het gevecht moeten aangaan met de Utrechters. Dat vindt Jans echter vreemd.

"Ik weet de regels niet precies, maar voor mij had Groningen thuis moeten spelen tegen Ajax. Als je een planning maakt van het seizoen, staat er ook echt op dat 21 en 24 mei wedstrijden zijn voor de play-offs. Als het stadion dan verhuurd wordt aan Harry Styles, een goede artiest met slechte muziek trouwens, dan moet je toch gewoon uitspelen? Ajax kan dan eventueel in De Galgenwaard spelen, wat ik trouwens hartstikke leuk had gevonden. Nogmaals: ik ken de regels niet, maar mijn gevoel zegt dat dit niet klopt."

Mike van der Hoorn deelt de mening van zijn trainer: "Dat slaat natuurlijk nergens op", zegt hij over de beslissing dat Ajax 'thuis' mag spelen in het KRAS Stadion. "Maar het is zoals het is."

Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, verwacht FC Utrecht zondag geen uitsupporters te mogen meenemen naar het vissersdorp. En dat zou Jans een enorme domper vinden: "Dat is zo jammer, want iedereen doet zo zijn best om supporters toe te laten. En dan hebben Volendam-supporters het bij Telstar verpest en mochten Groningen-supporters eerst ook niet komen Dan hoop ik zo dat ze degenen die dit doen ook echt oppakken, in plaats van dat collectieve straffen", aldus de FC Utrecht-coach.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.572 Reacties
1.075 Dagen lid
17.210 Likes
dilima1966
Het is nu voor bijde teams eigenlijk neutraal terein net als voor Utrecht als ajax die er geen voordeel in hebben

0laf
1.229 Reacties
1.333 Dagen lid
5.730 Likes
0laf
@dilima1966een team heeft wel supporters mee. Is niet echt neutraal.

Vriendje Stokvis
1.899 Reacties
609 Dagen lid
9.059 Likes
Vriendje Stokvis
Dit komt door de arrogantie bij Ajax. Die gaan er bij voorbaat al vanuit dat ze geen play offs spelen want daar zijn ze zogenaamd te groot voor. Dus de wedstrijd gewoon in de Galgenwaard laten spelen.

Positievo
415 Reacties
150 Dagen lid
553 Likes
Positievo
Nou met die actie van de Groningen supporters kunnen we het aantal Utrecht supporters wel inschatten. Ik snap de wens maar iedereen begrijpt dat Ajax dat niet gaat doen, dat is ook niet de positie die Ajax heeft behaald. Het is een verlies voor de voetbalsupporters maar daar kunnen wij in NL goed mee leven

