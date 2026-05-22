Óscar García maakt zichzelf volstrekt ongeloofwaardig bij Ajax

Ajax speelt voor een plekje in de Conference League, maar dat betekent niet dat de Amsterdamse branie is verdwenen. Óscar García blinkt de laatste weken namelijk uit in het doen van ongepaste uitspraken, waarmee hij zichzelf als trainer compleet ongeloofwaardig maakt.
'Misschien was dit wel de eerste wedstrijd richting een Europese titel'
'Ik weet zeker dat Ajax volgend seizoen weer kampioen wordt'
'Ajax kan de favoriet zijn voor het winnen van de Conference League'
Het zijn uitspraken die je eerder verwacht van een cynische Ajax-supporter in een café dan van een trainer die met zijn ploeg onder zijn leiding dramatisch heeft gepresteerd in de Eredivisie.
Optimisme is geen probleem. Sterker nog: een trainer mag ambitie uitstralen. Maar ambitie is iets anders dan verwachtingen scheppen die zelfs bij veel Ajax-supporters ongeloof oproepen. Daarmee maakt García het vooral voor zichzelf moeilijk.
Hij weet 100% zeker dat Ajax volgend seizoen kampioen wordt? Ze zullen er hard om gelachen hebben in Eindhoven. Want waar baseert García die overtuiging eigenlijk op? De selectie zal volledig gerenoveerd moeten worden door Jordi Cruijff, en er is ook nog geen nieuwe hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen. Er valt dus nog weinig te zeggen over hoe Ajax volgend seizoen gaat presteren in de Eredivisie.
Ook kiest García er in interviews voor om afstand te nemen van de huidige Ajax-selectie. Opvallend, zo in de belangrijkste fase van het seizoen. "Het was niet mijn groep. Ik kwam hier als derde trainer. Als ze hier spelen, is er iemand die ze goed genoeg vond voor Ajax", zei hij recent. Oftewel: García schuift de oorzaak voor de zwakke prestaties naar de spelersgroep, in plaats van naar hem zelf.
Nog opvallender: na een overwinning in de play-offs wordt er al gesproken over een route richting een Europese prijs. Als ik Ron Jans was, zou ik die uitspraak zondag even op de deur van de kleedkamer hangen. Een motivatiespeech lijkt me dan niet meer nodig.
Voor de media is het te hopen dat Jordi Cruijff besluit om door te gaan met deze Spaanse oefenmeester. Saai zijn zijn interviews met dit soort uitspraken zelden. Maar is deze trainer wat Ajax op dit moment nodig heeft?
Ik vind zijn uitspraken vooral ongepast richting zijn mogelijke opvolger. Hij weet zelf waarschijnlijk ook dat de kans groot is dat er volgend seizoen een andere trainer staat. Dan is het toch apart om te roepen dat Ajax “wel even kampioen wordt” en misschien zelfs de Conference League wint. Dat klinkt alsof het succes vanzelf komt zodra hij weg is. Dat vind ik geen sterke uitstraling voor een trainer.
Ik vind het zulke simpele uitspraken, eerlijk gezegd op niveau kind van 5. 'Het kan de 1e wedstrijd zijn naar een Europese titel' NIEUWSFLITS : dat denkt elke club die probeert om Europees voetbal te halen, van Engeland tot San Marino. Het KAN de 1e wedstrijd zijn. Maar het KAN ook de laatste wedstrijd zijn.
