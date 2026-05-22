Rob Jansen is niet hoopvol over de toekomst van Vandaag Inside. De zaakwaarnemer denkt dat het populaire televisieprogramma op korte termijn in elkaar gaat storten.

Dat vertelt Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Normaliter schuift ook Vandaag Inside-analist René van der Gijp aan, maar ditmaal ontbrak hij. Daardoor konden Wim Kieft, Michel van Egmond en Jansen uitgebreid spreken over de huidige staat van Vandaag Inside, dat momenteel uitzendingen maakt vanaf Curaçao.

Jansen is overduidelijk weinig hoopvol over de toekomst van het programma. "Ik denk dat het niet lang meer duurt", zegt de zaakwaarnemer van onder meer Ronald Koeman en John Heitinga. "Corendon (een van de sponsors, red.) kan de spullen al gaan pakken. Of ik denk dat ze het einde halen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Het stort in elkaar."

Vandaag Inside heeft in het verleden de nodige relletjes meegemaakt, maar wist telkens terug te keren. Het programma trekt nog altijd hoge kijkcijfers op SBS6 en is daardoor belangrijk voor Talpa. Maar als Jansen in zijn glazen bol kijkt, verwacht hij dat het op korte termijn voorbij is.