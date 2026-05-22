Nadert het einde van Vandaag Inside? 'Het stort in elkaar'

22 mei 2026, 09:40
Johan Derksen en Wilfred Genee
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Rob Jansen is niet hoopvol over de toekomst van Vandaag Inside. De zaakwaarnemer denkt dat het populaire televisieprogramma op korte termijn in elkaar gaat storten.

Dat vertelt Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Normaliter schuift ook Vandaag Inside-analist René van der Gijp aan, maar ditmaal ontbrak hij. Daardoor konden Wim Kieft, Michel van Egmond en Jansen uitgebreid spreken over de huidige staat van Vandaag Inside, dat momenteel uitzendingen maakt vanaf Curaçao.

Jansen is overduidelijk weinig hoopvol over de toekomst van het programma. "Ik denk dat het niet lang meer duurt", zegt de zaakwaarnemer van onder meer Ronald Koeman en John Heitinga. "Corendon (een van de sponsors, red.) kan de spullen al gaan pakken. Of ik denk dat ze het einde halen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Het stort in elkaar."

Vandaag Inside heeft in het verleden de nodige relletjes meegemaakt, maar wist telkens terug te keren. Het programma trekt nog altijd hoge kijkcijfers op SBS6 en is daardoor belangrijk voor Talpa. Maar als Jansen in zijn glazen bol kijkt, verwacht hij dat het op korte termijn voorbij is.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
28 Reacties
578 Dagen lid
65 Likes
MerelK
Zou mooi zijn, veel opportunistisch geklets en enorme vrouwonvriendelijke kerels vaak. Hun mening, en mogen ze lekker zelf weten, maar de invloed op jonge gasten wordt onderschat.

