Feyenoord heeft vrijdag via de officiële kanalen een gigantische doorbraak gemeld. Na jarenlang onderhandeling is er eindelijk een akkoord over de zogeheten 'eenwording' van de club en het stadion. Als de aandeelhouders op 11 juni groen licht geven, gaat Feyenoord direct tientallen miljoenen euro's in De Kuip investeren om het stadion flink op te knappen.

Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) hebben zwart-op-wit een deal bereikt. Het definitieve besluit moet worden gegeven op donderdag 11 juni 2026 tijdens een speciale vergadering.

Het iconische stadion is zwaar verouderd en voldoet simpelweg niet meer aan de eisen van de supporters, de KNVB en de UEFA. Mochten de aandeelhouders akkoord gaan, dan krijgt de club ruim 95 procent van de aandelen van het stadion in handen. In ruil daarvoor belooft Feyenoord de komende tien jaar maar liefst 41,5 miljoen euro extra in De Kuip te investeren. Vooral in het eerste jaar gaat het direct om een flinke investering om achterstallig onderhoud weg te werken.

Wat betekent dit voor de trouwe achterban?

Voor de traditionele aandeelhouders (de V-aandeelhouders en O-certificaathouders) verandert er de komende jaren weinig. Hun recht op een vaste zitplaats in het stadion blijft nog vijftien jaar gelden. Daarna kunnen zij dit omruilen voor een speciale licentie die loopt tot het jaar 2071, zodat ze verzekerd blijven van hun vertrouwde stoeltje.

Directie dolblij: 'Fantastische stap'

In De Kuip reageert de directie positief over de deal. "Ik ben echt heel erg blij", reageert stadiondirecteur Lilian de Leeuw op de clubsite. "We hebben er langer over gedaan dan gepland, maar zorgvuldigheid ging voor snelheid."

Financieel directeur Pieter Smorenburg vult aan dat Feyenoord direct gas gaat geven: "Vooral in de komende vijf jaar gaan we heel stevig investeren, in het eerste jaar al vele miljoenen."

Voor algemeen directeur Dennis te Kloese, die binnenkort vertrekt uit Rotterdam, is het bereiken van dit akkoord een prachtig afscheidscadeau: "Echt een fantastische stap in de goede richting. Dit maakt de kans op een nog mooiere toekomst voor Feyenoord nog groter.”