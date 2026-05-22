Feyenoord heeft vrijdag via de officiële kanalen een gigantische doorbraak gemeld. Na jarenlang onderhandeling is er eindelijk een akkoord over de zogeheten 'eenwording' van de club en het stadion. Als de aandeelhouders op 11 juni groen licht geven, gaat Feyenoord direct tientallen miljoenen euro's in De Kuip investeren om het stadion flink op te knappen.
Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) hebben zwart-op-wit een deal bereikt. Het definitieve besluit moet worden gegeven op donderdag 11 juni 2026 tijdens een speciale vergadering.
Het iconische stadion is zwaar verouderd en voldoet simpelweg niet meer aan de eisen van de supporters, de KNVB en de UEFA. Mochten de aandeelhouders akkoord gaan, dan krijgt de club ruim 95 procent van de aandelen van het stadion in handen. In ruil daarvoor belooft Feyenoord de komende tien jaar maar liefst 41,5 miljoen euro extra in De Kuip te investeren. Vooral in het eerste jaar gaat het direct om een flinke investering om achterstallig onderhoud weg te werken.
Voor de traditionele aandeelhouders (de V-aandeelhouders en O-certificaathouders) verandert er de komende jaren weinig. Hun recht op een vaste zitplaats in het stadion blijft nog vijftien jaar gelden. Daarna kunnen zij dit omruilen voor een speciale licentie die loopt tot het jaar 2071, zodat ze verzekerd blijven van hun vertrouwde stoeltje.
In De Kuip reageert de directie positief over de deal. "Ik ben echt heel erg blij", reageert stadiondirecteur Lilian de Leeuw op de clubsite. "We hebben er langer over gedaan dan gepland, maar zorgvuldigheid ging voor snelheid."
Financieel directeur Pieter Smorenburg vult aan dat Feyenoord direct gas gaat geven: "Vooral in de komende vijf jaar gaan we heel stevig investeren, in het eerste jaar al vele miljoenen."
Voor algemeen directeur Dennis te Kloese, die binnenkort vertrekt uit Rotterdam, is het bereiken van dit akkoord een prachtig afscheidscadeau: "Echt een fantastische stap in de goede richting. Dit maakt de kans op een nog mooiere toekomst voor Feyenoord nog groter.”
De slapende reus ontwaakt. Feyenoord heeft zoveel potentie. Waar je bij andere clubs het gevoel hebt dat ze boven hun stand hebben geleefd, is het bij Feyenoord juist dat de club jarenlang onder haar stand heeft gepresteerd. Dat potentieel gaat de komende jaren alleen maar verder groeien, zodat Feyenoord weer wordt waar het hoort.. een Europese topclub met uitstraling, historie en kracht. Feyenoord en De Kuip hebben iets magisch. Dat voel je gewoon. Mede dankzij Don te Kloese zijn dit soort ontwikkelingen eindelijk werkelijkheid geworden. Jammer genoeg kijken sommige mensen alleen naar een aankoop als Borges, terwijl er achter de schermen veel grotere dingen gebeuren die je niet direct op het veld terugziet. Zonde dat Don te Kloese vertrekt, maar absoluut respect en dank voor wat hij heeft betekend in deze ontwikkeling van Feyenoord.
