KNVB overweegt duel tussen Ajax en FC Utrecht te verzetten

De wedstrijd tussen FC Volendam en Willem II wordt zaterdag op een ander tijdstip gespeeld dan oorspronkelijk gepland. De bal gaat volgens De Telegraaf al om 16.30 uur rollen in het vissersdorp. Ook het duel tussen Ajax en FC Utrecht in het KRAS Stadion wordt mogelijk vervroegd.

De bedoeling was dat de wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie/degradatie om 20.00 uur van start zou gaan. Daarnaast zouden er géén supporters van Willem II welkom zijn. Dat zorgde voor de nodige kritiek. Supporters van de Tilburgers lieten middels spandoeken in het eigen stadion weten van plan te zijn om toch af te reizen naar FC Volendam.

Nu maakt de burgemeester van de gemeente Edam-Volendam toch een draai. Dat komt onverwachts, aangezien hij eerst wilde afwachten hoe de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen donderdagavond zou verlopen. Daarbij liep het na afloop van het duel uit de hand. In Tilburg zagen ze de bui al hangen.

Toch zijn uitsupporters van Willem II welkom in het KRAS Stadion. Dat betekent wel dat de wedstrijd een paar uur wordt vervroegd. De bal gaat nu om 16.30 uur rollen in plaats van om 20.00 uur.

Ook Ajax verzet?

Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij wordt mogelijk ook de wedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal verzet naar een ander tijdstip. Het voornemen is om het aanvangstijdstip te verplaatsen naar 12.15. In dat geval mogen ook supporters van FC Utrecht aanwezig zijn.