Tuchel slachtoffert Foden en Palmer in WK-selectie, Henderson wél mee

22 mei 2026, 11:45   Bijgewerkt: 12:57
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Thomas Tuchel heeft de buitenwereld verbaasd met zijn allereerste WK-selectie voor Engeland. De Engelse voetbalbond bracht de spelerslijst vrijdag naar buiten en die zorgde direct voor wat verbazing in de voetbalwereld. Grote sterren als Phil Foden, Cole Palmer en Trent Alexander-Arnold zijn door de bondscoach thuisgelaten voor het eindtoernooi dat volgende maand begint.

De keuzes van Tuchel zijn gedurfd te noemen, want Engeland begint op 17 juni al aan het WK met een zware wedstrijd tegen Kroatië. Donderdag lekte al uit dat Harry Maguire niet mee mag: "Ik was ervan overtuigd dat ik na dit seizoen een belangrijke rol had kunnen spelen voor mijn land. Ik ben geschokt en diep teleurgesteld door de beslissing", schreef de verdediger van Manchester United.

Thomas Tuchel reageerde verrast op die uitlatingen van Maguire: “Ik was verrast toen ik Maguire’s verklaring las. We hebben een privégesprek gehad en hij had de kans om zijn gevoelens te uiten.” Hij voegde eraan toe: “De beslissing is dat we zijn gebleven bij de centrale verdedigers die ons door de herfst hebben gedragen.”

Nu blijkt dus dat ook Foden en Palmer niet op het vliegtuig stappen. Thomas Tuchel zei daarover dat het een moeilijke beslissing was: “Ik respecteer ze allemaal, als spelers en als persoonlijkheden. Ze zijn allemaal geweldig geweest. Moeilijke telefoontjes… soms pijnlijk moeilijk. Ik voelde de emotie.” Hij gaf aan dat alle spelers persoonlijk zijn gebeld: “Ik heb elke speler minstens één keer gebeld… om respect en waardering te laten zien.”

Volgens de bondscoach zijn de keuzes gebaseerd op eerdere periodes en teamontwikkeling: “We keken terug naar het bewijs dat we hadden in september, oktober en november.” Hij benadrukte dat het draait om balans in de selectie: “Jonge spelers met honger en enthousiasme… een goede mix tussen jeugd en ervaring.”

Rechtsback Trent Alexander-Arnold van Real Madrid mist het WK vooral door blessureleed. Hij kwakkelt al bijna een jaar met zijn fitheid en wordt vervangen door Djed Spence van Tottenham Hotspur. Ook in de spits heeft Tuchel harde keuzes gemaakt. Aanvallers zoals Dominic Solanke en Danny Welbeck blijven thuis, omdat de bondscoach verrassend kiest voor Ivan Toney, die tegenwoordig zijn geld verdient in Saudi-Arabië.

Voormalig Ajax-middenvelder Jordan Henderson heeft ondanks zijn leeftijd een plekje veroverd in de selectie van Tuchel. Ook oud-PSV'er Noni Madueke mag zich opmaken voor het WK na een sterk seizoen in het shirt van Arsenal.

Selectie Engeland

Keepers: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Verdedigers: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Middenvelders: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Aanvallers: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

MerelK
31 Reacties
578 Dagen lid
68 Likes
MerelK
Ik las een artikel over Maguire, maar Palmer vind ik veel verrassender eigenlijk. Benieuwd of Henderson nog wat kan laten zien op dit niveau.

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (29 aug. 1973)

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
0
0
0
2
Kroatië
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0

