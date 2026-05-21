Moeder van Harry Maguire is woest en plaatst twee woorden op internet

ontbreekt verrassenderwijs in de Engelse selectie voor het WK van 2026 en dat nieuws is hard aangekomen bij de verdediger van Manchester United. Niet alleen Maguire zelf reageerde aangeslagen op het besluit van bondscoach Thomas Tuchel, ook zijn moeder liet direct van zich horen op sociale media.

Hoewel de officiële selectie pas vrijdag bekend wordt gemaakt, lekte donderdag al uit dat Maguire niet meegaat naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij keerde dit seizoen juist weer nadrukkelijk terug in beeld bij de nationale ploeg, maar de ultieme beloning blijft uit.

Artikel gaat verder onder video

Maguire werd in maart nog opgenomen in de selectie van Tuchel en speelde interlands tegen Uruguay en Japan. Het was zijn eerste oproep sinds september 2024. Toch bleek dat niet voldoende om een definitieve plek in de WK-selectie af te dwingen.

Maguire reageert aangeslagen op besluit van Tuchel

De verdediger, goed voor 66 interlands, reageerde teleurgesteld. "Na het seizoen dat ik gehad heb, was ik ervan overtuigd dat ik deze zomer een belangrijke rol zou kunnen spelen voor mijn land", schreef de verdediger op sociale media. "Ik ben geschokt en diep teleurgesteld. Ik wens de spelers het allerbeste."

Ook zijn moeder Zoe kon haar frustratie nauwelijks verbergen. Kort nadat het nieuws naar buiten kwam, plaatste ze een veelzeggende reactie op sociale media. “Absoluut walgelijk”, schreef ze over het besluit van Tuchel.

Tuchel neemt opvallende beslissingen richting WK

Naast Maguire ontbreken ook Cole Palmer, Phil Foden en Adam Wharton in de selectie van Engeland. Daartegenover staat de terugkeer van Jordan Henderson, die op zijn 35ste wel mee mag naar het WK.

Engeland begint het WK op 17 juni met een groepswedstrijd tegen Kroatië. Daarna wachten nog duels met Ghana en Panama. Vrijdagochtend maakt Tuchel zijn definitieve selectie officieel bekend.