Hoewel de WK-selectie van Engeland komende vrijdag pas bekend wordt, weet al dat hij er niet bij is. De verdediger van Manchester United zegt in een eerste reactie aan talkSPORT 'geschokt' te zijn door het besluit van bondscoach Thomas Tuchel om hem thuis te laten.

De 33-jarige Maguire debuteerde in 2017 namens The Three Lions en kwam tot op heden tot 66 interlands, waarin hij zeven keer trefzeker was. Met zijn land was hij actief op de WKs van 2018 en 2022 en het EK van 2024. Na een absentie van twee jaar, waarin hij onder meer het EK van 2024 miste, riep Tuchel de verdediger afgelopen maart voor het eerst weer op, waarna Maguire minuten maakte in de oefenduels met Uruguay (1-1) en Japan (0-1 verlies).

In de definitieve selectie zal Maguire tot zijn eigen verbazing echter ontbreken. "Na het seizoen dat ik gehad heb, was ik ervan overtuigd dat ik deze zomer een belangrijke rol zou kunnen spelen voor mijn land", aldus de verdediger. "Ik ben geschokt en diep teleurgesteld. Ik wens de spelers het allerbeste", besluit Maguire.

Niet veel later plaatst Maguire een vergelijkbare boodschap op sociale media. De verdediger herhaalt 'geschokt en teleurgesteld' te zijn door het besluit van Tuchel, en voegt toe: "Ik heb van niets zoveel gehouden als het aantrekken van dat shirt en mijn land door de jaren heen te vertegenwoordigen."

Engeland is bij de WK-loting ingedeeld in groep L, waarin het zal spelen tegen achtereenvolgens Kroatië, Ghana en Panama. Op het vorige WK, in Qatar, strandde de Wereldkampioen van 1966 in de kwartfinales tegen de latere verliezend finalist, Frankrijk.