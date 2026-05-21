Iedereen mag het weten: Lamine Yamal toont zijn nieuwe vriendin aan de wereld

lijkt een nieuwe vriendin te hebben. De achttienjarige ster van FC Barcelona verscheen woensdagavond samen met de Spaanse influencer Inés García (21) op het afsluitende kampioensfeest van de club, waarmee de twee de geruchten over hun relatie ogenschijnlijk bevestigden.

De speculaties begonnen al eerder dit voorjaar, toen Yamal en García samen werden gezien tijdens een diner in Sitges. Kort daarna doken berichten op over een luxueuze trip in Barcelona, inclusief een privéhelikoptervlucht boven de stad. Fans merkten bovendien op dat de twee opvallend actief op elkaar reageerden via sociale media.

Daar bleef het niet bij. Eerder deze week werden Yamal en García samen gespot op luchthaven El Prat in Barcelona, vlak voordat ze aan boord gingen van een privévlucht. Niet veel later verschenen er foto’s van het duo tijdens een vakantie in Griekenland, hand in hand wandelend door de straten. Voor veel volgers was dat het duidelijkste signaal tot nu toe.

Inmiddels hebben de twee aan alle twijfels een eind gemaakt. Tijdens het afsluitende diner van landskampioen Barcelona in de Casanovas Beach Club arriveerden de twee samen in een zwart busje, terwijl buiten een grote groep fans stond te wachten. Volgens Spaanse media zorgde hun komst zelfs voor extra beveiligingsmaatregelen. Interviews gaven ze niet, maar hun lichaamstaal sprak boekdelen. Yamal en de 21-jarige influencer uit Sevilla liepen hand in hand over de rode loper en poseerden lachend voor de camera’s.

Inés García haalt uit na geruchten over ex-vriend

Ondertussen kreeg ook García zelf te maken met een stortvloed aan kritiek op sociale media. Online werd beweerd dat ze haar voormalige partner Gonzalo Torres na vijf jaar zou hebben verlaten voor de Barcelona-ster.

De influencer besloot daarop fel van zich af te bijten. “Ik wilde er eigenlijk niets over zeggen en me er niet mee bezighouden, maar ineens lees ik dat ik zogenaamd vijf jaar verliefd was op mijn vriend Gonzalo en hem zou hebben verlaten voor iemand anders,” reageerde ze.

Volgens García klopt er niets van de verhalen. “Het slaat nergens op. Er zit totaal geen logica in. Mensen mogen zeggen wat ze willen, maar dit is gewoon complete onzin. Er is geen enkel bewijs en het verhaal raakt kant noch wal. Dat ik vijf jaar met iemand samen was en hem dan voor iemand anders zou verlaten? Hahaha.”

García, afkomstig uit Sevilla, groeide de afgelopen jaren uit tot een bekende influencer op Instagram en TikTok, waar ze vooral lifestyle-, mode- en beautycontent deelt. Inmiddels volgen honderdduizenden mensen haar online activiteiten.

Yamal, die vorig jaar brak met de Argentijnse zangeres Nicki Nicole, zelf werkt ondertussen verder aan zijn herstel van de hamstringblessure die hem het slot van het seizoen kostte. Ondanks die fysieke problemen wordt verwacht dat hij op tijd fit raakt voor het WK van 2026, waar Spanje in de groepsfase Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay treft.

