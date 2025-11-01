De relatie tussen en de Argentijnse zangeres Nicki Nicole is voorbij. Pas enkele maanden geleden werd bekend dat de jong ster van FC Barcelona een relatie had met de zangeres, maar nu zijn de twee alweer uit elkaar. Yamal ontkent dat het een en ander heeft te maken met ontrouw.

De relatie tussen de aanvaller en Nicole werd in augustus nog bevestigd, maar nu zijn ze dus niet meer samen. De Spaanse journalist Javi Hoyos sprak met Yamal en citeert hem: “We zijn niet meer samen, het was niet vanwege ontrouw. We zijn gewoon uit elkaar gegaan, dat is het. Alles wat er nu naar buiten komt, heeft niets met ons te maken. Ik ben niet ontrouw geweest of met iemand anders gegaan.”

Geruchten over feest in Milaan

Yamal probeert daarmee geruchten uit de wereld te helpen. Er deden verhalen de ronde dat de aanvaller een feest in Milaan had bezocht, waar hij in gezelschap zou zijn geweest van de Italiaanse influencer Anna Gegnoso. Dat leidde tot speculaties over ontrouw, maar daat was volgens Yamal geen sprake van.

Ondanks de persoonlijke situatie weet Yamal zich wel te focussen op zijn carrière. Hij traint hard voor de komende wedstrijd tegen Elche, al wordt gespeculeerd dat hij nog altijd last zou hebben van pubalgie (pijn rond het schaambeen en de onderste buikspieren).

Hansi Flick, de coach van de Catalanen, verdedigde zijn pupil op de persconferentie, na kritiek op de recente vorm van Yamal en zijn provocerende uitspraken over Real Madrid: “We praten met hem, normaal gesproken zijn we heel eerlijk tegen elkaar en dat werkt het beste. Ik zal hem altijd beschermen en helpen, hij is een jonge, fantastische jongen en we blijven op hetzelfde pad doorgaan.”

Fans steunen Yamal

Fans van de Catalaanse club laten op sociale media van zich horen en steunen de smaakmaker na het nieuws over zijn relatiebreuk. Ze zijn zelfs blij met het nieuws. “Lamine Yamal is terug!”, schrijft een fan. “Yamal staat op het punt om weer een Ballon d’Or-seizoen te hebben”, luidt een andere comment onder het bericht.