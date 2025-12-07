Live voetbal

Real morst kostbare punten in achtervolging op Barcelona na wondergoal Williot Svedberg (Celta)

Celta de Vigo viert een goal van Williot Swedberg tegen Real Madrid
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 december 2025, 23:03   Bijgewerkt: 23:15

Real Madrid heeft zondagavond kostbare punten verspreid in de achtervolging op LaLiga-koploper FC Barcelona. Dankzij twee doelpunten van Williot Swedberg - waaronder een grandioze hakbal - was Celta de Vigo in Bernabéu met 0-2 te sterk voor De Koninklijke.

Real zag koploper en aartsrivaal FC Barcelona zaterdagavond een doelpuntrijke zege boeken tegen Real Betis. In Sevilla werd het mede dankzij drie goals van Ferran Torres en de eerste competitietreffer van Roony Bardghji 3-5 voor de Catalanen, bij wie Frenkie de Jong als invaller zijn rentree maakte.

Barcelona nam door de zege een voorsprong van vier punten op Real, dat een dag later moet winnen van Celta om het gat weer terug te brengen naar een enkel punt. Die ambitie kreeg in de tweede helft een flinke knauw want het was Celta dat tien minuten na rust de score opende. Een lage voorzet van Bryan Zaragoza werd door Williot Swedberg ter hoogte van de penaltystip met de hak achteloos tot de 0-1 gepromoveerd.

Tien minuten na de openingstreffer kreeg Real bovendien nóg een domper te verwerken, toen Fran García zijn tweede gele kaart ontving en dus met rood naar de kant moest, wat even later ook gold voor trainer Xabi Alonso. De Koninklijke kreeg desondanks meerdere kansen om in ondertal iets terug te doen, maar onder meer topscorer Kylian Mbappé kreeg de bal er maar niet in. Aan de overkant maakte Swedberg in de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde door Courtois te omspelen en vervolgens de 0-2 eindstand over de doellijn te lopen. De thuisploeg stond op dat moment al met negen (!) man op het veld, omdat ook Álvaro Carreras even daarvoor met rood van het veld was gestuurd.

Real Madrid - Celta

Real Madrid
0 - 2
Celta de Vigo
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Williot Swedberg

Williot Swedberg
Celta de Vigo
Team: Celta
Leeftijd: 21 jaar (1 feb. 2004)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Celta
7
0
2024/2025
Celta
32
4
2023/2024
Celta
15
5
2022/2023
Celta
4
0

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
16
27
40
2
Real Madrid
16
17
36
3
Villarreal
15
18
35
4
Atlético
16
13
31
5
Espanyol
15
3
27

