Real Madrid heeft zondagavond kostbare punten verspreid in de achtervolging op LaLiga-koploper FC Barcelona. Dankzij twee doelpunten van - waaronder een grandioze hakbal - was Celta de Vigo in Bernabéu met 0-2 te sterk voor De Koninklijke.

Real zag koploper en aartsrivaal FC Barcelona zaterdagavond een doelpuntrijke zege boeken tegen Real Betis. In Sevilla werd het mede dankzij drie goals van Ferran Torres en de eerste competitietreffer van Roony Bardghji 3-5 voor de Catalanen, bij wie Frenkie de Jong als invaller zijn rentree maakte.

Barcelona nam door de zege een voorsprong van vier punten op Real, dat een dag later moet winnen van Celta om het gat weer terug te brengen naar een enkel punt. Die ambitie kreeg in de tweede helft een flinke knauw want het was Celta dat tien minuten na rust de score opende. Een lage voorzet van Bryan Zaragoza werd door Williot Swedberg ter hoogte van de penaltystip met de hak achteloos tot de 0-1 gepromoveerd.

Tien minuten na de openingstreffer kreeg Real bovendien nóg een domper te verwerken, toen Fran García zijn tweede gele kaart ontving en dus met rood naar de kant moest, wat even later ook gold voor trainer Xabi Alonso. De Koninklijke kreeg desondanks meerdere kansen om in ondertal iets terug te doen, maar onder meer topscorer Kylian Mbappé kreeg de bal er maar niet in. Aan de overkant maakte Swedberg in de blessuretijd aan alle onzekerheid een einde door Courtois te omspelen en vervolgens de 0-2 eindstand over de doellijn te lopen. De thuisploeg stond op dat moment al met negen (!) man op het veld, omdat ook Álvaro Carreras even daarvoor met rood van het veld was gestuurd.