staat maandagavond in de basis bij Jong AZ, dat het om 20.00 uur opneemt tegen FC Emmen. De 22-jarige spits, die een kleine maand geleden terugkeerde van een liesblessure, krijgt op Sportpark Wijdewormer de kans om zich te laten zien aan hoofdtrainer Leeroy Echteld. Meerdink is niet de enige A-selectiespeler die in de basis staat bij de Alkmaarse beloftenploeg.

Meerdink begon uitstekend aan het nieuwe seizoen met AZ Alkmaar en werd zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar raakte vervolgens geblesseerd aan zijn lies. Hierdoor stond de talentvolle aanvaller tussen oktober en februari langs de kant. Op 14 februari keerde Meerdink terug in de uitwedstrijd tegen Excelsior.

Artikel gaat verder onder video

Sinds zijn rentree heeft de 22-jarige spits nog geen indruk weten te maken: hij maakte geen doelpunt en leverde geen assist. Bovendien is de concurrentie groot in de punt van de aanval bij AZ. De bekerfinalist beschikt namelijk ook over Troy Parrott en Jizz Hornkamp.

Daarom krijgt Meerdink maandagavond de kans bij Jong AZ. Trainer Frank Peerenboom posteert de spits in de punt van de aanval. Meerdink is overigens niet de enige A-speler in de basisopstelling van Jong AZ. Matej Sin, die 23 keer uitkwam voor AZ 1, en winteraankoop Ayoub Oufkir beginnen vanaf de aftrap. Verder staat ook Kasper Boogaard in de basis, al is dat op zich niet verrassend, aangezien hij nog niet veel wedstrijden heeft gespeeld in de Alkmaarse hoofdmacht.

Volgens FootballTransfersNL vertegenwoordigt Meerdink een transferwaarde van liefst 12,5 miljoen euro.