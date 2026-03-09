Live voetbal 5

Mexx Meerdink in de basis bij Jong AZ, ook basisplek voor 3 AZ 1-spelers

Mexx Meerdink
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
9 maart 2026, 20:08   Bijgewerkt: 20:14

Mexx Meerdink staat maandagavond in de basis bij Jong AZ, dat het om 20.00 uur opneemt tegen FC Emmen. De 22-jarige spits, die een kleine maand geleden terugkeerde van een liesblessure, krijgt op Sportpark Wijdewormer de kans om zich te laten zien aan hoofdtrainer Leeroy Echteld. Meerdink is niet de enige A-selectiespeler die in de basis staat bij de Alkmaarse beloftenploeg.

Meerdink begon uitstekend aan het nieuwe seizoen met AZ Alkmaar en werd zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar raakte vervolgens geblesseerd aan zijn lies. Hierdoor stond de talentvolle aanvaller tussen oktober en februari langs de kant. Op 14 februari keerde Meerdink terug in de uitwedstrijd tegen Excelsior.

Artikel gaat verder onder video

Sinds zijn rentree heeft de 22-jarige spits nog geen indruk weten te maken: hij maakte geen doelpunt en leverde geen assist. Bovendien is de concurrentie groot in de punt van de aanval bij AZ. De bekerfinalist beschikt namelijk ook over Troy Parrott en Jizz Hornkamp.

Daarom krijgt Meerdink maandagavond de kans bij Jong AZ. Trainer Frank Peerenboom posteert de spits in de punt van de aanval. Meerdink is overigens niet de enige A-speler in de basisopstelling van Jong AZ. Matej Sin, die 23 keer uitkwam voor AZ 1, en winteraankoop Ayoub Oufkir beginnen vanaf de aftrap. Verder staat ook Kasper Boogaard in de basis, al is dat op zich niet verrassend, aangezien hij nog niet veel wedstrijden heeft gespeeld in de Alkmaarse hoofdmacht.

Volgens FootballTransfersNL vertegenwoordigt Meerdink een transferwaarde van liefst 12,5 miljoen euro.

➡️ Meer nieuws over Meerdink

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
  • 18
Davy Klaassen, Josip Sutalo en Wout Weghorst tijdens Ajax - FC Groningen

Sutalo zakt door het ijs in Groningen: 'Alles en iedereen kwijt, geen idee waar hij staat'

  • Gisteren, 08:55
  • Gisteren, 08:55
  • 8
Fred Grim van Ajax

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

  • za 7 maart, 19:39
  • 7 mrt. 19:39
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jong AZ - Emmen

Jong AZ
20:00
FC Emmen
Vandaag om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
11
3
2024/2025
Jong AZ
2
0
2024/2025
AZ
29
13
2023/2024
AZ
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws