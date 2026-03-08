Live voetbal 8

Ajax ontslaat Fred Grim

Ajax-trainer Fred Grim
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 maart 2026, 18:57

Ajax heeft Fred Grim per direct aan de kant gezet. Dat meldt de Amsterdamse club, na eerdere berichtgeving van De Telegraaf zondagavond. De Spaanse coach Oscar Garcia, onlangs aangesteld als trainer van Jong Ajax, neemt het stokje van de voormalig-doelman over.

De beslissing is genomen na de 3-1 nederlaag van de Amsterdamse club op bezoek bij FC Groningen. De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff laat met deze beslissing zien dat hij er geen gras over laat groeien in Amsterdam. Eerder werd Jong Ajax-trainer Willem Weijs al ontslagen, en nu is het de beurt aan interim-trainer Grim.

Grim werd in november aangesteld als interim-trainer van Ajax, nadat John Heitinga werd ontslagen. De coach begon nog goed aan zijn klus, maar inmiddels begint Ajax onder zijn leiding met de week slechter te presteren. Het puntengemiddelde van Grim (1,6) ligt zelfs lager dan dat van zijn voorganger Heitinga (1,8).

Cruijff hoopt met het ontslag van Grim een schokeffect te kunnen gaan creëren. De Spanjaard Garcia zal het resterende deel van het seizoen gaan afmaken in Amsterdam: "Fred en ik hebben vandaag gesproken over wat het beste is voor de club", laat Cruijff weten in een persbericht van Ajax. "Samen waren we het erover eens dat er iets moet veranderen. Hij is in een moeilijke periode ingesprongen en heeft alles gedaan wat hij kon. Daar zijn we hem dankbaar voor."

dilima1966
3.315 Reacties
1.000 Dagen lid
16.607 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Eindelijk het had al veel eerder moeten gebeuren ik denk dat het veel te laat gebeurt is

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
832 Reacties
1.258 Dagen lid
5.220 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En een subtiele manier om toch zijn vriendje als trainer naar voren te schuiven.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.785 Reacties
1.259 Dagen lid
19.526 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Nu kijken of Robin morgen op straat staat. Zit toch niet op Twente of NEC in de CL te wachten

Jopie14
140 Reacties
33 Dagen lid
121 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Mike. Oorzaak en gevolg. Na Heitinga bakte Grim er nog minder van. Hij kreeg de niet fitte selectie die Heitinga achterliet niet op de rails. En dan weet je het toch, hired to be fired.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.785 Reacties
1.259 Dagen lid
19.526 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Daar zat ik al veel te lang op te wachten vandaag.

Kicker
81 Reacties
603 Dagen lid
146 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Enige juiste beslissing, had 2 wedstrijden eerder moeten gebeuren.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.073 Reacties
1.259 Dagen lid
5.620 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Logische beslissing. Eigenlijk nog te laat. Waardeloze trainer

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.058 Reacties
1.259 Dagen lid
4.029 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dit was natuurlijk onvermijdelijk. Lijkt me aardige vent maar als trainer in de top gewoon niet goed genoeg

Veluwe
95 Reacties
137 Dagen lid
130 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ben benieuwd of ze nu nog steeds blijven volhouden dat Garcia niet voor Ajax 1 was gehaald.

Positievo
364 Reacties
76 Dagen lid
478 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Veluwe het kan nog dat er eind van het seizoen toch een andere eerste trainer gehaald wordt.

Ajeto!
637 Reacties
1.259 Dagen lid
3.800 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook al is Grim geen wonder trainer en verbaast mij deze beslissing niet echt. Hoewel het nog lang heeft geduurd. Deze spelersgroep is toch ook niet in balans? Zelfs Guardiola zou er zoveel stress van krijgen dat hij langs de zijlijn hyperactief gaat doen en er kaal van wordt

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.785 Reacties
1.259 Dagen lid
19.526 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Werd Grim maar hyper

Timo987
57 Reacties
112 Dagen lid
93 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ben benieuwd wat de Spanjaard kan brengen!

Noxin
65 Reacties
1.258 Dagen lid
161 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eindelijk.

CG
3.206 Reacties
958 Dagen lid
13.733 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu maar hopen wat Carcia doet brengen bij Ajax!!

Lodebick
4 Reacties
1.182 Dagen lid
19 Likes
Lodebick
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat dit de beste beslissing was die we hadden kunnen nemen. Maar nu moeten we een coach vinden voor volgend seizoen.

Derk62
63 Reacties
941 Dagen lid
108 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit wisten ze vorige maand ook al, dit wordt een Spaanse infasie

Groningen - Ajax

FC Groningen
3 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
25
20
48
3
Twente
26
18
44
4
Ajax
26
14
44
5
NEC
25
18
43
6
AZ
26
1
39

