Ajax ontslaat Fred Grim

Ajax heeft Fred Grim per direct aan de kant gezet. Dat meldt de Amsterdamse club, na eerdere berichtgeving van De Telegraaf zondagavond. De Spaanse coach Oscar Garcia, onlangs aangesteld als trainer van Jong Ajax, neemt het stokje van de voormalig-doelman over.
De beslissing is genomen na de 3-1 nederlaag van de Amsterdamse club op bezoek bij FC Groningen. De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff laat met deze beslissing zien dat hij er geen gras over laat groeien in Amsterdam. Eerder werd Jong Ajax-trainer Willem Weijs al ontslagen, en nu is het de beurt aan interim-trainer Grim.
Grim werd in november aangesteld als interim-trainer van Ajax, nadat John Heitinga werd ontslagen. De coach begon nog goed aan zijn klus, maar inmiddels begint Ajax onder zijn leiding met de week slechter te presteren. Het puntengemiddelde van Grim (1,6) ligt zelfs lager dan dat van zijn voorganger Heitinga (1,8).
Cruijff hoopt met het ontslag van Grim een schokeffect te kunnen gaan creëren. De Spanjaard Garcia zal het resterende deel van het seizoen gaan afmaken in Amsterdam: "Fred en ik hebben vandaag gesproken over wat het beste is voor de club", laat Cruijff weten in een persbericht van Ajax. "Samen waren we het erover eens dat er iets moet veranderen. Hij is in een moeilijke periode ingesprongen en heeft alles gedaan wat hij kon. Daar zijn we hem dankbaar voor."
En een subtiele manier om toch zijn vriendje als trainer naar voren te schuiven.
Nu kijken of Robin morgen op straat staat. Zit toch niet op Twente of NEC in de CL te wachten
Daar zat ik al veel te lang op te wachten vandaag.
Logische beslissing. Eigenlijk nog te laat. Waardeloze trainer
Dit was natuurlijk onvermijdelijk. Lijkt me aardige vent maar als trainer in de top gewoon niet goed genoeg
Ook al is Grim geen wonder trainer en verbaast mij deze beslissing niet echt. Hoewel het nog lang heeft geduurd. Deze spelersgroep is toch ook niet in balans? Zelfs Guardiola zou er zoveel stress van krijgen dat hij langs de zijlijn hyperactief gaat doen en er kaal van wordt
Werd Grim maar hyper
