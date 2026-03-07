Live voetbal 8

Paes spreekt harde woorden over Ajax: ‘In niks een team en laten elkaar in de steek’

Ajax-keeper Maarten Paes
Foto: © Imago
7 maart 2026, 22:18

Maarten Paes heeft zich na afloop van de nederlaag van Ajax bij FC Groningen fel uitgelaten over zijn ploeggenoten. De doelman van de Amsterdammers stelde onder meer dat hij geen team ziet en dat de spelers niet voor elkaar willen vechten.

Ajax speelde zaterdag een goede eerste helft op bezoek bij FC Groningen, maar stortte na rust voor de zoveelste keer dit seizoen helemaal in. In de mixed zone was Paes fel in gesprek met Ajax Life. “Je moet je verantwoordelijkheid nemen in goede en slechte tijden”, begon de doelman, die pas zijn derde wedstrijd voor Ajax speelde. “We lieten na de 2-1 in niks zien een team te zijn. Op het einde laten we elkaar in de steek. Dat is pijnlijk”, foetert hij. “De laatste kans van FC Groningen was tekenend. Daarin zie je hoe iedereen in zichzelf kruipt. Ik mis jongens die voor elkaar door het vuur willen gaan.”

De sluitpost stelt dat in een slechte periode pas echt goed duidelijk of spelers ook echt een team vormen. “Voetbal is een spel van fouten, maar je moet op z’n minst een team zijn. Buiten het veld is iedereen aardig, maar soms moet je elkaar de waarheid op het veld zeggen”, gaat Paes verder. De tienvoudig international van Indonesië bevestigt dat hij en anderen harde woorden hebben gesproken in de kleedkamer, maar wil niet zeggen wat er precies is gezegd.

Paes begrijpt heel goed dat veel spelers bij Ajax nog jong zijn en daardoor nog niet zo ver zijn dat ze de leiding pakken op het veld en daarbuiten. “Sommigen moeten in die rol groeien. Ik ook. Het is aan mij om binnen en buiten het veld zo veel mogelijk waarde toe te voegen”, geeft de goalie aan, waarna hij de situatie in Amsterdam vergelijkt met FC Groningen. “Wij hebben veel talent, maar zij zijn een hecht team met lokale jongens, die er met elkaar vol tegenaan gaan. Dat is misschien wel meer waard dan talent”, besluit hij.

Grim: ‘Ik heb juist wel een team gezien’

Op zijn persconferentie wordt Fred Grim gevraagd naar de uitspraken van zijn keeper. “Ik heb Maarten niet gehoord en ik weet niet of hij dat heeft gezegd”, reageert de oefenmeester in eerste instantie. “Ajax is geen team… Ik denk dat ik juist wel een team heb gezien, sowieso de eerste helft”, gaat Grim dan toch in op de uitspraken van Paes. “Tweede helft kregen we het moeilijker, misschien dat Maarten dat bedoelt. Elkaar meer helpen, motiveren en aansporen om duels te winnen. Misschien bedoelt hij dat. Maar geen team… Zo voel ik dat niet.”

