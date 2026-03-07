Live voetbal 6

Feyenoord speelt opnieuw tegen Twente, komende week oefenduel

De spelers van Feyenoord druipen af na de 2-0 nederlaag bij FC Twente
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 maart 2026, 13:44

Feyenoord en FC Twente staan komende woensdag alweer tegenover elkaar voor een onderling treffen. Hoewel de ploeg van Robin van Persie afgelopen zondag nog een pijnlijke nederlaag leed tegen de Tukkers, volgt er nu een snelle kans op een officieuze revanche in de vorm van een besloten oefenduel. De wedstrijd is bevestigd tegenover 1908.nl en dient als overbrugging tussen de komende competitiewedstrijden.

De ontmoeting zal worden afgewerkt op Varkenoord en begint woensdag 11 maart om 13:00. Voor de Rotterdammers is het een kans om de bittere nasmaak van de eerdere confrontatie in Enschede weg te spoelen en spelers die minder aan bod komen ritme te laten opdoen. Het duel vindt plaats in een drukke week, precies tussen de wedstrijden tegen NAC Breda en Excelsior in.

De keuze voor een oefenwedstrijd midden in het seizoen is ingegeven door de behoefte aan wedstrijdminuten voor de brede selectie. Feyenoord kampt momenteel met een flink aantal blessures; Van Persie moet maar liefst tien spelers missen in de aanloop naar het duel met NAC Breda van zondag. 

Goede herinneringen aan eerdere oefenwedstrijd

Het is de tweede woensdag op rij dat er een besloten oefenwedstrijd op het programma staat op Varkenoord. Vorige week fungeerde het complex ook al als decor voor een vriendschappelijk affiche, toen tegen het Belgische KSC Lokeren. Die wedstrijd verliep succesvol voor de Rotterdammers; er werd met 2-0 gewonnen door doelpunten van Casper Tengstedt en het 19-jarige talent Tobias van den Elshout. 

