Live voetbal 5

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

Klaassen
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
1 maart 2026, 14:09   Bijgewerkt: 14:14

Een uitermate zwak Ajax heeft zondag kostbaar puntverlies geleden in de strijd om plaats twee. Op bezoek bij PEC Zwolle maakten de Amsterdammers gedurende de gehele wedstrijd een zeer matige indruk, waardoor het genoegen moest nemen met een gelijkspel tegen de Zwolse club: 0-0.

Ajax speelde zondagmiddag in het MAC3Park Stadion in Zwolle een ontluisterende eerste helft. Pas in de 40ste minuut schoten de Amsterdammers voor het eerst richting het doel van PEC Zwolle-doelman Tom de Graaff. Nog zorgwekkender was de kwaliteit van Ajax aan de bal.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van Fred Grim grossierde in balverlies, met name op de eigen speelhelft. Ajax kreeg het amper voor elkaar om onder de hoge druk van PEC Zwolle uit te spelen, mede door een gebrek aan beweging. Opvallend genoeg koos Ajax er niet voor om dat probleem te omzeilen door spits Wout Weghorst, die vaak een-op-een stond met zijn directe tegenstander, met een lange bal te zoeken. In plaats daarvan bleef de ploeg proberen om op het lastig bespeelbare veld verzorgd op te bouwen vanuit de achterhoede.

Daar slaagde Ajax geen moment in. De Amsterdammers mochten dan ook van geluk spreken dat het bij rust nog 0-0 stond, want de beste kansen waren voor de Zwollenaren. Toch leek het er even op dat Ajax via een buitenkansje op voorsprong kon komen, nadat VAR Dennis Higler een handsbal van PEC Zwolle had geconstateerd. Scheidsrechter Sander van der Eijk besloot na het bekijken van de beelden echter geen strafschop toe te kennen.

In de tweede helft was het spel van Ajax nog altijd niet goed, maar zorgden de Amsterdammers wel voor meer dreiging in het strafschopgebied van de tegenstander. Zo was Youri Regeer dichtbij de openingstreffer, maar zag hij zijn kiezelharde schot gekeerd worden door doelman De Graaff.

Aan de andere kant bleef Ajax ook kansen weggeven. Daarbij speelde Maarten Paes een negatieve hoofdrol. De doelman liet opnieuw zien dat hij aan de bal nog stappen moet zetten als keeper van Ajax. Zijn gestuntel leidde bijna tot een tegentreffer, maar hij had geluk dat PEC Zwolle-spits Koen Kostons het vizier niet op scherp had staan.

Het was bij vlagen een foutenfestival in Zwolle, waarin ook de thuisploeg niet wist te profiteren van de slappe vertoning van de bezoekers uit Amsterdam. De eindstand van 0-0 was dan ook geen vreemde uitslag. Vooral Ajax zal dat pijn doen, want de ploeg van Fred Grim laat opnieuw kostbare punten liggen in de strijd om plek twee.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Dick Schreuder Ajax

Schreuder toch naar Ajax? ‘Dit transferbedrag houdt nooit stand bij de rechter’

  • do 26 februari, 09:48
  • 26 feb. 09:48
  • 8
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
3 4 reacties
Reageren
4 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
796 Reacties
1.251 Dagen lid
3.793 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat bagger slecht dit. Maar Grim staat er ook als een dooie in zijn trainersvak. Daar straalt ook geen energie vanaf. Wat bij Farrioli wel was

Kicker
70 Reacties
596 Dagen lid
122 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Met deze trainer en slappe spelers wordt het nooit wat met Ajax. Cruijff moet snel ingrijpen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.046 Reacties
1.251 Dagen lid
3.988 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je van tevoren weet dat NEC heeft verloren dan verwacht je toch wat meer spirit en strijd. Dit leek echt nergens op

12deman
850 Reacties
245 Dagen lid
726 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Huilie huilie, feiten worden waarheid,… Farioli was een genie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
796 Reacties
1.251 Dagen lid
3.793 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat bagger slecht dit. Maar Grim staat er ook als een dooie in zijn trainersvak. Daar straalt ook geen energie vanaf. Wat bij Farrioli wel was

Kicker
70 Reacties
596 Dagen lid
122 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Met deze trainer en slappe spelers wordt het nooit wat met Ajax. Cruijff moet snel ingrijpen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.046 Reacties
1.251 Dagen lid
3.988 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als je van tevoren weet dat NEC heeft verloren dan verwacht je toch wat meer spirit en strijd. Dit leek echt nergens op

12deman
850 Reacties
245 Dagen lid
726 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Huilie huilie, feiten worden waarheid,… Farioli was een genie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PEC - Ajax

PEC Zwolle
0 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
24
16
43
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws