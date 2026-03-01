Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

Een uitermate zwak Ajax heeft zondag kostbaar puntverlies geleden in de strijd om plaats twee. Op bezoek bij PEC Zwolle maakten de Amsterdammers gedurende de gehele wedstrijd een zeer matige indruk, waardoor het genoegen moest nemen met een gelijkspel tegen de Zwolse club: 0-0.

Ajax speelde zondagmiddag in het MAC3Park Stadion in Zwolle een ontluisterende eerste helft. Pas in de 40ste minuut schoten de Amsterdammers voor het eerst richting het doel van PEC Zwolle-doelman Tom de Graaff. Nog zorgwekkender was de kwaliteit van Ajax aan de bal.

De ploeg van Fred Grim grossierde in balverlies, met name op de eigen speelhelft. Ajax kreeg het amper voor elkaar om onder de hoge druk van PEC Zwolle uit te spelen, mede door een gebrek aan beweging. Opvallend genoeg koos Ajax er niet voor om dat probleem te omzeilen door spits Wout Weghorst, die vaak een-op-een stond met zijn directe tegenstander, met een lange bal te zoeken. In plaats daarvan bleef de ploeg proberen om op het lastig bespeelbare veld verzorgd op te bouwen vanuit de achterhoede.

Daar slaagde Ajax geen moment in. De Amsterdammers mochten dan ook van geluk spreken dat het bij rust nog 0-0 stond, want de beste kansen waren voor de Zwollenaren. Toch leek het er even op dat Ajax via een buitenkansje op voorsprong kon komen, nadat VAR Dennis Higler een handsbal van PEC Zwolle had geconstateerd. Scheidsrechter Sander van der Eijk besloot na het bekijken van de beelden echter geen strafschop toe te kennen.

Sander van der Eijk wordt naar het scherm geroepen, maar blijft bij zijn beslissing ❌#pecaja pic.twitter.com/HoBUMJ7nNq — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2026

In de tweede helft was het spel van Ajax nog altijd niet goed, maar zorgden de Amsterdammers wel voor meer dreiging in het strafschopgebied van de tegenstander. Zo was Youri Regeer dichtbij de openingstreffer, maar zag hij zijn kiezelharde schot gekeerd worden door doelman De Graaff.

Aan de andere kant bleef Ajax ook kansen weggeven. Daarbij speelde Maarten Paes een negatieve hoofdrol. De doelman liet opnieuw zien dat hij aan de bal nog stappen moet zetten als keeper van Ajax. Zijn gestuntel leidde bijna tot een tegentreffer, maar hij had geluk dat PEC Zwolle-spits Koen Kostons het vizier niet op scherp had staan.

Het was bij vlagen een foutenfestival in Zwolle, waarin ook de thuisploeg niet wist te profiteren van de slappe vertoning van de bezoekers uit Amsterdam. De eindstand van 0-0 was dan ook geen vreemde uitslag. Vooral Ajax zal dat pijn doen, want de ploeg van Fred Grim laat opnieuw kostbare punten liggen in de strijd om plek twee.