(21) voelt zich eindelijk weer voetballer. De rechtsback van PEC Zwolle kampte vorig seizoen met ernstig blessureleed, maar is dit seizoen een belangrijke speler voor de Zwolse club geworden. Wat kan Ajax volgend seizoen van hem verwachten als hij terugkeert naar Amsterdam?

Maar liefst 406 dagen stond Gooijer vorig seizoen aan de kant vanwege een ernstige knieblessure. In de eerste maanden van dit seizoen had hij daar nog merkbaar last van. "Als ik kijk naar mijn spel, moest ik mijzelf weer worden. Ik had heel lang niet gespeeld en had het dan ook moeilijk", vertelt Gooijer in gesprek met FCUpdate. "Ik kreeg steeds weer een kleine blessure, werd weer fit, maar kreeg toen weer een kleine blessure. Mijn fitheid was in het begin echt een dingetje."

Die periode lijkt voorbij. Gooijer voelt zich fit, speelt negentig minuten per wedstrijd en laat in die wedstrijden ook een goede indruk achter. In 2026 maakte de aanvallend ingestelde vleugelverdediger zelfs al drie doelpunten. Trainer Henry van der Vegt is dan ook te spreken over de ontwikkeling van de in Blaricum geboren speler.

Verbeterpunten

"Ik denk dat Gooijer zich bij ons heel goed ontwikkelt", begint de oefenmeester van de nummer twaalf van de Eredivisie tegenover FCUpdate. "Hij heeft alleen nog fases in wedstrijden waarin hij op een iets te laag tempo handelt. Daardoor kan er een bal bij hem afgesnoept worden en kan het direct gevaarlijk worden. Dat moet uit zijn spel."

"Ook in verdedigend opzicht kan hij nog stappen zetten", vervolgt Van der Vegt. "Hij staat er soms met iets te veel gemakzucht. Dat weet hij zelf ook wel, maar het is gewoon de jeugdigheid. Die onervarenheid is logisch, want dit is pas zijn eerste echte seizoen op dit niveau."

'Hij kan een machine worden'

Tegelijkertijd ziet de trainer van PEC Zwolle veel potentie in zijn pupil. "Hij kan echt een machine worden. Dat laat hij in veel gedeeltes van het spel zien, en op de training ook. Als hij de focus negentig minuten kan houden, dan wordt het echt een enorm goede speler."

Gooijer zelf merkt dat hij na een lastig begin het goede gevoel weer te pakken heeft. Dat geeft vertrouwen in aanloop naar de laatste tien duels van de Eredivisie, waarin hij hoopt dat PEC Zwolle een stabielere ploeg kan worden. Tot dusverre zijn de Blauwvingers wisselvallig: hoge pieken worden afgewisseld met diepe dalen. De ondergrens ligt te laag.

"Wij kunnen heel goed voetballen, maar we kunnen soms ook de focus verliezen. En als het dan eenmaal niet loopt, kunnen we wel eens veel doelpunten om de oren krijgen", doelt de verdediger onder meer op de grote verliespartijen op bezoek bij Feyenoord (6-1) en Heracles Almelo (8-2. "We moeten stabieler worden."

Terugkeer bij Ajax

Na dit seizoen keert Gooijer terug naar Ajax. Daarmee krijgt de nummer vier van de Eredivisie een aanvallend ingestelde rechtsback terug, die nog moet werken aan zijn verdedigende kwaliteiten. Over zijn toekomst in de Johan Cruijff ArenA is nog niet gesproken met de Amsterdamse beleidsbepalers, en daar ligt voor hem nu ook nog niet de focus. Eerst richt hij zich volledig op het duel van zondag tegen de club die hem heeft opgeleid. "Vooral thuis halen we goede resultaten met ons eigen publiek erachter, dus op naar zondag", besluit hij.