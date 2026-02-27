maakt zich op voor een bijzondere wedstrijd. De verdediger van PEC Zwolle treft zondag Ajax, de club waar hij onder contract staat en door wie hij dit seizoen wordt verhuurd aan de Zwollenaren: "Ik heb er echt heel veel zin in", blikt hij vooruit in gesprek met FCUpdate.

Het wordt voor de 21-jarige rechtsback de eerste keer dat hij tegen Ajax speelt. De eerste ontmoeting met de Amsterdamse club (3-1 verlies) van dit seizoen moest hij namelijk laten schieten vanwege een blessure. Inmiddels is Gooijer fit en is hij uitgegroeid tot een vaste basisspeler binnen de Zwolse formatie. Hij ontwikkelt zich in rap tempo.

Die ontwikkeling mag Gooijer zondag in het Mac3park Stadion laten zien tegen Ajax, de club waar hij onder contract staat en volgend seizoen terugkeert. Hij kijkt enorm uit naar het treffen met zijn oude club: “Toen ik werd verhuurd, keek ik wel direct wanneer we tegen Ajax gingen spelen. Nu ik bij PEC Zwolle speel, begrijp ik ook goed waarom spelers van andere clubs altijd graag tegen Ajax willen voetballen.”

Mika Godts

Gooijer verwacht een pittige klus tegen de Amsterdammers. Voor zijn eigen ploeg, maar ook zeker voor hem persoonlijk. Hij zal op het veld namelijk veelvuldig tegenover linksbuiten Mika Godts komen te staan. De Belgische aanvaller van Ajax maakte dit seizoen al dertien doelpunten en is de smaakmaker binnen de selectie van Fred Grim.

Gooijer is onder de indruk van Godts, met wie hij nog samenspeelde bij Ajax: “Hij komt met snelheid op je af, kan binnen- en buitenom passeren en is technisch sterk. Ik vind hem met afstand de beste buitenspeler van de Eredivisie op dit moment.”

'Godts moet achter mij aanrennen'

Toch is de vleugelverdediger van de Blauwvingers niet van plan om zijn aanvallende speelstijl aan te passen vanwege de kwaliteiten van Godts. “Ik denk juist dat ik mijn eigen spel moet spelen, zodat hij ook achter mij aan moet rennen. Dan maak ik hem ook moe. Verdedigend moet ik mijn best doen, meer dan dat kan ik niet doen.”

Trainer Henry van der Vegt hoopt dat zijn pupil erin slaagt om aan dat aanvallende spel toe te komen. “Als hij het voor elkaar krijgt dat Godts de hele wedstrijd achter hem aanloopt, dan heeft hij een hele goede wedstrijd gespeeld.”

“Maar het is duidelijk dat hij tegenover een van de beste spelers van de Eredivisie staat. Hij gaat er zijn handen vol aan hebben”, vervolgt Van der Vegt. “Godts is een speler die het verschil kan maken bij Ajax, maar bij ons kan Gooijer dat ook. Onze backs zijn hartstikke belangrijk in ons aanvalsspel.”

'Ik volg Ajax niet echt'

Hoewel de ontmoeting met Ajax voor Gooijer speciaal is, probeert hij de wedstrijd vooral niet groter te maken dan nodig. "Ik probeer echt heel serieus bezig te zijn met PEC Zwolle en ik volg Ajax dus ook niet echt. Volgens mij gaat het best prima bij Ajax. Het gaat een beetje op en af bij, maar Ajax wil altijd kampioen worden, dus het is nooit genoeg als je tweede of derde staat."