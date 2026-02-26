Alex Pastoor stelt keiharde voorwaarde aan terugkeer als trainer bij AZ

Alex Pastoor staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer bij AZ als hoofdtrainer. De oefenmeester in ruste stelt daar echter wel één harde voorwaarde aan.

Pastoor zit momenteel zonder werk als trainer. Hij was meest recent actief als assistent-bondscoach van Indonesië en was van 2021 tot en met medio 2024 hoofdcoach van Almere City.

Momenteel werkt Pastoor als analist bij Ziggo Sport, waar hij donderdagavond het Conference League-duel tussen AZ en het Armeense FC Noah analyseert. De Alkmaarders zijn met het oog op volgend seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en dus vraagt presentatrice Hélène Hendriks of Pastoor daarvoor zou openstaan als de kans zich zou voordoen.

“Ik ben nog niet benaderd”, begint de 59-jarige Pastoor. “Of ik het zou willen? Nou, het is wel mijn club natuurlijk”, zet hij de deur op een kier. AZ staat momenteel onder leiding van interim-trainer Leeroy Echteld, die de in januari ontslagen Maarten Martens opvolgde.

Pastoor zal echter niet zomaar aan de slag gaan bij AZ. Hij was eerder in het seizoen 2014/15 werkzaam bij de club uit Alkmaar, eerst als assistent-trainer van Marco van Basten en daarna als interim-trainer, maar werd ontslagen omdat de club zou twijfelen aan zijn integriteit. Pastoor zou betrokken zijn geweest bij het uitlekken van informatie over de medische klachten van Van Basten.

“Het lijkt me niet onverstandig om nog wat zaken uit te praten overigens”, vervolgt Pastoor, refererend aan die periode. “Als het ergens oneerlijk gaat, dan kom ik in een heel slecht vaarwater. Maar ik ben ook professional en van kinds af aan AZ-supporter. Dus ik zou ‘nee’ zeggen als ik het niet zou kunnen uitpraten. Ik kom hier regelmatig en ik ken de mensen goed die het hier voor het zeggen hebben. Ze weten me te vinden”, aldus Pastoor.