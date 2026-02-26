LIVE Conference League | AZ op 2-0 tegen Noah, Koopmeiners doet beroemde vrije trap van broer na

AZ moet vanavond aan de bak uitschakeling in de tussenronde van de Conference League te voorkomen. De ploeg van trainer Lee-Roy Echteld ging vorige week met 1-0 ten onder tegen de Armeense kampioen FC Noah, en moet die achterstand in de return in het AFAS Stadion weg zien te poetsen. Gaat dat lukken, of vindt de laatst overgebleven Nederlandse ploeg in Europa vanavond zijn Waterloo? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij AZ - FC Noah.

45+1' - Het is rust (2-0) We gaan rusten bij een 2-0 tussenstand. AZ kan tevreden richting de kleedkamers, zeker omdat het defensief ook niets heeft hoeven toestaan. 45' - Een minuut blessuretijd (2-0) Er komt een minuut bij in de eerste helft. 40' - VAR-check voorbij (2-0) Werd er een overtreding begaan door Parrott in de aanloop naar de goal? Nee, hij telt gewoon. ⚽ 39' - AZ verdubbelt de voorsprong! (2-0) Een goal die doet denken aan die van Oranje tegen Argentinië op het WK 2022. Toen nam zijn broer Teun de vrije trap, nu doet Peer Koopmeiners het. Hij tikt de bal verrassenderwijs naar Mijnans, die aanneemt en scoort. AZ is nu virtueel door. 35' - Al zeven corners voor AZ (1-0) Tot dusver werkt Noah ze allemaal weg. 31' - AZ vindt geen openingen (1-0) Er gebeurt nu al een tijdje weinig voor beide doelen. Na de sterke start heeft AZ moeite de opening te vinden. 23' - Hoongelach in AFAS Stadion (1-0) Het AZ-publiek juicht. Niet voor een doelpunt, maar omdat Castro Ferreira van Noah de bal compleet verkeerd raakt uit een vrije trap. Hij rolt op beschamende wijze naast het doel. 14' - Curieus moment (1-0) Wat gebeurt daar? Na een voorzet van Sadiq kopt verdediger Zolotic van Noah de bal achterwaarts richting het eigen doel. Keeper Ploshchadnyi moet ingrijpen. 10' - Mijnans uit de draai (1-0) Een prima positie voor een schot, maar de aanvoerder raakt de bal verkeerd. 8' - Noah meldt zich (1-0) De eerste doelpoging van Noah. Na een ingestudeerde corner belandt de bal voor de voeten van een aanvaller van Noah, die hoog over schiet. 6' - AZ wil meteen meer (1-0) AZ blijft de aanval zoeken. De thuisploeg lijkt niet van plan om het hierbij te laten. ⚽ 5' - Daar is de openingsgoal! (1-0) Een droomstart voor AZ. Daal knalt nu al de 1-0 binnen! Nadat een schot van Smit wordt gesmoord door de defensie, ziet Daal op de zestienmeterlijn zijn kans schoon voor een doeltreffende uithaal in de linkerhoek. Nu staan beide ploegen over twee duels gelijk. 3' - AZ laat zich zien (0-0) AZ oogt nu al scherper dan vorige week. De thuisploeg zit er kort op, herovert de ballen snel en probeert het spel te maken in de openingsminuten. Noah is teruggetrokken. 1' - We zijn begonnen (0-0) Noah verricht de aftrap. Wordt dit de laatste Europese wedstrijd van een Nederlandse club in het seizoen 2025/26, of recht AZ de rug?