Voor is de wedstrijd van zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam uitgelopen op een teleurstelling. De verdediger van AZ Alkmaar moest na ruim een halfuur worden gewisseld wegens een blessure. Goes baalde zichtbaar van zijn wissel en sloeg tijdens zijn aftocht tegen de deur van de catacomben.

AZ jaagde zondagmiddag op eerherstel na de Europese deceptie tegen FC Noah (1-0). In het eigen AFAS Stadion kwam directe concurrent Sparta op bezoek, maar vooralsnog verliep het duel niet zoals gehoopt voor de Alkmaarders. De ploeg van Lee-Roy Echteld zag een doelpunt van Peer Koopmeiners afgekeurd worden, terwijl Goes na een halfuur geblesseerd naar de kant moest.

Artikel gaat verder onder video

De pijntjes bij Goes speelden op in minuut 28, toen de centrale verdediger op de grond ging zitten. Na een korte behandeling besloot de stopper terug te keren binnen de lijnen, maar dat pakte niet goed uit. Ondertussen maakten meerdere verdedigers zich al warm voor een mogelijke invalbeurt. Kort daarna incasseerde Goes in de 30ste minuut een gele kaart na een overtreding op Pelle Clement. Meteen daarna werd hij vervangen door Elijah Dijkstra.

Schorsing en klap op deur

Voor Goes betekende dat alweer zijn negende kaart van het seizoen, waardoor hij geschorst is voor het volgende duel. Dat zal het zure gevoel alleen maar hebben versterkt, aangezien hij al op het punt stond gewisseld te worden. Tijdens zijn aftocht naar de catacomben spatte de frustratie ervan af: Goes liet die blijken met een klap tegen de deur.