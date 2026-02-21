Dick Schreuder was overduidelijk niet blij met de afloop van Ajax – NEC (1-1). Toen scheidsrechter Jeroen Manschot na zes minuten blessuretijd floot voor het einde van de wedstrijd, smeet de trainer van NEC zijn waterflesje richting de dug-out.

De woede-uitbarsting van Schreuder viel ook de analisten van ESPN op. “Dick Schreuder was zeker niet blij en dat zegt alles”, zegt Arnold Bruggink bij De Eretribune. “Je ziet ook aan de spelers van NEC dat ze balen van het resultaat. NEC legde wel echt de wil op aan dit Ajax. NEC voetbalt met power, duelkracht en snelheid. Bij Ajax gebeurt het allemaal gewoon.”

“Als je kijkt naar de persoonlijkheden en karakters bij Ajax – er wordt veel geklaagd op het veld, veel armgebaren – zou ik zeggen dat ze Wout Weghorst heel goed kunnen gebruiken. Iemand die er een beetje voor vecht en de boel aandraait als het niet loopt”, zegt Bruggink. “Iemand die de kastanjes voor je uit het vuur haalt.” Weghorst is momenteel tweede spits achter Kasper Dolberg en moet het stellen met invalbeurten.

“NEC heeft een aantal spelers die gas geven; Tjaronn Chery is de absolute leider in het elftal. Die zie je na de wedstrijd ook de andere gasten oppeppen. Bij Ajax overkomt het ze. Ze zijn met name afhankelijk van Godts”, merkt de voormalig technisch directeur van FC Twente op.

Marciano Vink snapt ook wel dat NEC op meer hoopte dan een punt. “Als je ziet dat Ajax via Fitz-Jim vroeg in de tweede helft een kans had, en het eerstvolgende schot op doel vlak voor tijd was, kun je wel zeggen dat NEC het beter voor elkaar had. Die waren veel gevaarlijker. Volgens mij heeft Kaplan alleen al drie keer op doel gekopt.”

Schreuder reageert

Na afloop van de wedstrijd wordt Schreuder ietwat cynisch gefeliciteerd met het punt door de verslaggever van ESPN. "Noi, ik ben eigenlijk niet echt blij. Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en ik had liever drie punten gehad. Bij een paar standaardsituaties – kopballen van Kaplan bijvoorbeeld – hadden we misschien wat meer geluk kunnen hebben. In de eerste helft maakt hun keeper ook een goede redding. Volgens mij stapt Youri Regeer één keer goed terug. Al met al ben ik wel tevreden over wat ik heb gezien", geeft hij aan.

Waar zat de woede in? "Het ging meer om het moment vlak voor tijd, dat je denkt: zorg dat je geen counter tegen krijgt. Daar reageerde ik op. Maar als ik nu terugkijk, ben ik vooral trots op de ploeg. Op hoe we met elkaar bezig zijn en dat we bovenin blijven meedraaien."