Bosz is snoeihard voor zijn eigen spelers: 'Verschrikkelijk man!'

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
21 februari 2026, 22:50

Peter Bosz is uiterst kritisch op de eerste helft van PSV tegen sc Heerenveen. De thuisploeg gaf tot ongenoegen van Bosz de nodige kansen weg en kwam op een 0-1 achterstand, die pas vlak voor rust werd weggepoetst door Ivan Perisic. Uiteindelijk won PSV met 3-1.

Op de persconferentie hekelt Bosz de instelling van zijn team. “We waren veel te slordig en slap. Het ligt puur aan de instelling, verschrikkelijk man. Hoeveel spitsen je er dan ook neerzet en met hoeveel verdedigers je speelt, maakt niet uit. Al staan er tien spitsen. Het zat door het hele elftal heen. Gelukkig maken we op een belangrijk moment de 1-1.”

Dat Perisic degene was die PSV langszij hielp, was volgens Bosz geen toeval. Ook al was zijn doelpunt eigenlijk een voorzet die prompt binnenvloog. “Het is een enorme winnaar, die zich kan ergeren als het niet loopt.” Na de pauze zag Bosz wel weer ‘het PSV dat hij kent’. Door doelpunten van Myron Bloadu en zijn vervanger Ricardo Pepi werd het 3-1.

PSV speelt volgende week zaterdag tegen Heracles Almelo. Het is nog even de vraag wie dan de spits is. “Ons spel verandert weer als we met een andere spits spelen. Vandaag speelden we echt weer met een centrumaanvaller, terwijl we heel lang met twee tienen de situatie voorin invulden. Nu probeerden we meer in de assistzones te komen, terwijl we bijvoorbeeld vorig jaar met Luuk de Jong met meer voorzetten vanaf de zijkanten kwamen.”

PSV - Heerenveen

PSV
3 - 1
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
24
41
62
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

