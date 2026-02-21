Ihattaren doet boekje open over confrontatie met Buijs: ‘Vroeger had ik anders gereageerd’

had vrijdagavond weer eens reden tot lachen. De 24-jarige middenvelder was met een benutte strafschop belangrijk voor Fortuna Sittard in de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Excelsior (2-1). Een opsteker van Ihattaren, die vorige week tijdens en na het uitduel bij Ajax (4-1 nederlaag) nog forse kritiek kreeg van zijn hoofdtrainer Danny Buijs.

Fortuna Sittard gaf vorig weekend niet thuis in de uitwedstrijd tegen Ajax. De Limburgers begonnen dramatisch en keken binnen 24 minuten tegen een 3-0 achterstand aan, door doelpunten van Jorthy Mokio, Rayane Bounida en Mika Godts. Fortuna Sittard kwam voor rust nog wel iets dichterbij door een eigen goal van Josip Sutalo, maar Ajax kwam in de tweede helft eigenlijk niet meer in de problemen en voerde de score uiteindelijk nog verder op via opnieuw een treffer van Godts.

Artikel gaat verder onder video

Ihattaren maakte de tweede helft in de Johan Cruijff ArenA niet meer mee vanaf het veld: de creatieveling werd in de rust geslachtofferd door Buijs en bleef achter in de kleedkamer. Vervolgens liep Buijs na afloop voor de camera van ESPN leeg over een aantal spelers van Fortuna Sittard, waaronder Ihattaren.

"In de rust heb ik een paar spelers wakker geschud. Zolang je bij Fortuna zit, moet je ook beseffen dat je bij Fortuna zit. En niet denken dat je beter bent dan Fortuna. Mo was slecht vandaag, maar dat gold voor nog wel een aantal jongens in de eerste helft. Het ging om meerdere jongens, maar dat hij niet best was vandaag... Ik mag hopen dat hij dat zelf ook vond. Anders heeft hij wel een probleempje”, klonk het dreigend.

Ihattaren kreeg vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior echter weer het vertrouwen van Buijs in de basis en beschaamde dat niet. Hij nam de 1-0 voor zijn rekening vanaf de strafschopstip, zijn vijfde competitietreffer in 21 duels dit seizoen, en mocht uiteindelijk tachtig minuten blijven staan. Na afloop praat hij voor de camera van ESPN open over de confrontatie die hij vorige week in de rust van Ajax - Fortuna had met Buijs.

“Die wedstrijden heb je er ook tussen”, begint Ihattaren, die vervolgens eerlijk vertelt wat er vorige week gebeurde. “Hij kwam in de rust binnen… Het was vrij duidelijk. De trainer zegt het gewoon recht in je gezicht. Maar ik gaf het zelf ook aan: het was niet mijn beste helft. Ik gaf direct aan dat ik niet goed was. Daar had ik niet eens tijd voor nodig.”

Ihattaren geeft eerlijk toe dat hij in zijn jongere jaren meer moeite had gehad met een publiekelijke oorwassing door zijn trainer. “Maar ik weet dat het bij hem vanuit liefde komt. Hij wil mij beter zien. Als hij boos op mij wordt, dan begrijp ik het”, vervolgt de aanvallende middenvelder over zijn band met Buijs.

“De volgende dag hadden we ook gelijk weer contact. En gelachen”, gaat Ihattaren verder. “Ik weet dat hij het goed bedoelt, dus ik kon het gelijk wel aannemen van hem. Als dit een paar jaar geleden was gebeurd, had ik denk ik anders gereageerd. Maar je wordt ook ouder. Ik ben inmiddels 24.”

Ihattaren kreeg ook nog van zijn broer te horen dat zijn prestatie tegen Ajax onder de maat was. “Ik belde hem gelijk in de kleedkamer. Hij zei: je was wel écht slecht. Ik zei: ja man!”, vertelt Ihattaren lachend. “Wat moet je doen? Volgende wedstrijd dan maar weer. Ik ben blij dat we de drie punten in Sittard hebben kunnen houden.”