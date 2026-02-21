Skye Vink moet wennen aan harde hand van Óscar García: cultuurshock op trainingen bij Ajax

Óscar García heeft in korte tijd al behoorlijk zijn stempel gedrukt op de spelersgroep van Jong Ajax. De Spanjaard is pas sinds 10 februari hoofdtrainer van de Amsterdamse beloften, maar merkt het verschil met diens voorganger Willem Weijs al goed.

García debuteerde vorige week vrijdag als hoofdtrainer van Jong Ajax met een ongelukkige nederlaag tegen SC Cambuur (1-2). De Amsterdammers leken een punt over te houden aan het duel met de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, maar Ismaël Baouf bezorgde de Friezen in de 88ste minuut van de wedstrijd toch nog de volle buit.

Afgelopen vrijdag wist García zijn eerste overwinning met Jong Ajax binnen te slepen. De formatie uit Amsterdam had het lastig in de uitwedstrijd tegen subtopper FC Dordrecht, maar dankzij twee invallers werd de zege twaalf minuten voor tijd toch nog uit het vuur gesleept: Vink maakte bij de tweede paal het enige doelpunt van de wedstrijd, na een lage voorzet van Lucas Jetten.

Vink is na de wedstrijd vanzelfsprekend blij met zijn sportieve prestatie. De negentienjarige aanvaller en zoon van oud-prof Marciano Vink hoopt onder García te kunnen klimmen in de pikorde bij Jong Ajax. In totaal was Vink in twaalf van de negentien Keuken Kampioen Divisie-duels die hij dit seizoen speelde basisspeler. Daarin noteerde hij drie doelpunten en twee assists.

“Ik moet het gewoon laten zien en dat is vandaag gelukkig gelukt”, vertelt de jonge spits na de wedstrijd tegen FC Dordrecht voor de camera van ESPN. “Ik moet het laten zien voor de nieuwe trainer, maar ook voor mezelf. De directie en staf zijn hier nu weer anders. Ik zie het wel als nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

“Ik moet gewoon op deze manier doorgaan: goals maken”, vervolgt Vink. “Ik ben niet per se een spits die echt leeft van doelpunten. Ik kan ook goed meevoetballen en mijn acties zijn vaak ook goed. Dus ik leef niet per se van die goals, maar als ik, wedstrijden achter elkaar, het verschil kan maken met doelpunten of assists, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.”

Vink praat tot slot over de eerste weken onder García. “Het is wel wennen, het is een hele andere manier van trainen en aanpak. De vrije dagen zijn er helemaal uit. We zijn volgens mij al tweeënhalve week elke dag op de club. Het is veel tactisch. Het is veel walking football, patronen erin stampen, dus echter heel zwaar is het niet. Maar het is wel intens, je moet er mentaal ook bij zijn. Het is heel anders, maar we ontvangen het gewoon met open armen”, aldus Vink.

Na een afgekeurde goal is het nu wel raak voor Skye Vink 👏#dorjaj pic.twitter.com/XkaEaQx0lf — ESPN NL (@ESPNnl) February 20, 2026