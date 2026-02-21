Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Regeer keert tegen N.E.C. terug in de basis

Youri Regeer keert zaterdagavond naar verwachting terug in de basisopstelling van Ajax. De 22-jarige middenvelder ontbrak afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard nog vanwege ziekte, maar neemt tegen N.E.C. naar verwachting de '6-positie' weer over van Jorthy Mokio.

Ajax speelt tegen de Nijmegenaren een wedstrijd die van groot belang kan zijn voor de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Op de ranglijst staan de Amsterdammers momenteel vierde, met evenveel punten als N.E.C. (42 uit 23 wedstrijden) maar een iets minder doelsaldo (+16 om +19). Op 20 december vorig jaar, in de laatste speelronde voor de korte winterstop, stonden N.E.C. en Ajax in Nijmegen tegenover elkaar. De thuisploeg speelde door een rode kaart voor Sami Ouaissa het laatste halfuur met tien man, maar hield Ajax toen op een 2-2 gelijkspel.

Trainer Fred Grim bevestigde vrijdag op zijn persconferentie dat Ajax komend weekend nog geen beroep kan doen op de geblesseerde Ko Itakura. Daarnaast ontbreekt uiteraard ook Oleksandr Zinchenko; de Oekraïense winteraanwinst viel afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard (4-1 winst) al na een paar minuten uit met een ernstige knieblessure, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt. Zinchenko nam donderdag emotioneel afscheid van zijn ploeggenoten, vertelde Grim, die sprak van 'een gevoelsmomentje'. Het contract van de ervaren back loopt komende zomer af, waardoor de kans groot is dat hij zijn laatste minuten voor Ajax inmiddels heeft gemaakt. Tegen N.E.C. lijkt Owen Wijndal, die Zinchenko tegen Fortuna ook kwam aflossen, de meest logische keuze op de linksbackpositie.

Tegenover de absentie van Itakura en Zinchenko staat goed nieuws over Steven Berghuis. De routinier nadert zijn rentree in het elftal en zit tegen N.E.C. weer bij de wedstrijdselectie. Het lijkt er echter op dat hij hoogstens als invaller speelminuten zal gaan maken. Datzelfde geldt voor Takehiro Tomiyasu. Daarnaast is Maher Carrizo inmiddels speelgerechtigd, maar of hij deel uitmaakt van de selectie tegen N.E.C. kon Grim vrijdag nog niet met zekerheid zeggen. Een basisplaats lijkt in ieder geval te vroeg te komen voor de Argentijnse buitenspeler. Regeer en Wijndal lijken dan ook de enige twee nieuwkomers in de basisformatie van Ajax te worden, de andere negen namen zijn dezelfden die Fortuna vorig weekend over de knie legden.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts

Welk resultaat verwacht jij bij Ajax - N.E.C.?

