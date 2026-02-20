heeft gisteren (donderdag) afscheid genomen van zijn ploeggenoten bij Ajax, zo vertelt Fred Grim op een persconferentie. De trainer spreekt van een 'gevoelsmomentje'. De Oekraïener zal niet in Nederland revalideren van zijn ernstige knieblessure.

Ajax nam Zinchenko in de winterstop over van Arsenal. De Oekraïense linksback tekende in de Johan Cruijff ArenA een contract tot het einde van het lopende seizoen. Bijna twee weken geleden debuteerde Zinchenko als invaller in het uitduel bij AZ (1-1), waar hij een kwartiertje meedeed. Afgelopen weekend volgde zijn eerste basisplaats, in het thuisduel met Fortuna Sittard.

Artikel gaat verder onder video

Tegen de Limburgers ging het al na drie minuten spelen helemaal mis voor Zinchenko. De linksback kwam na een duel ongelukkig terecht en verdraaide daarbij zijn knie. Zijn eerste reactie verraadde al een ernstige kwetsuur. Dat werd maandag bevestigd door Ajax, dat meldde dat Zinchenko geopereerd moet worden. "Deze zal op korte termijn plaatsvinden. Aansluitend wacht de 29-jarige international van Oekraïne een langdurige revalidatieperiode waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zal komen", aldus de Amsterdammers. In een eerste reactie op social media liet Zinchenko weten dat hij zich 'bedroefd en schuldig richting Ajax' voelt.

'Dat is typerend voor de mens Zinchenko'

Fresia Cousiño Arias (ESPN) vraagt Grim vrijdag wat hij binnen zijn spelersgroep merkt van de trieste ontwikkelingen rond Zinchenko. "Dat merk je natuurlijk aan de ploeg en aan iedereen die betrokken is bij Ajax 1", zegt de trainer. "Teleurstelling, dat is ook logisch. Ook als je later met Alex praat en hij legt alleen maar uit dat hij zich schuldig voelt door deze blessure en daar enorm mee zit. Dat is wel typerend voor de mens. Bij ons heeft hij gisteren afscheid genomen. Dat was best wel even een gevoelsmomentje. Nee, zijn revalidatie zal niet in Amsterdam zijn", vertelt de trainer.

Ajax zonder Itakura tegen NEC, rentree Berghuis nabij

Grim gaf op zijn persconferentie gelijk ook een update over fitheid van de Ajax-selectie, die zaterdagavond in actie komt tegen N.E.C. (21.00 uur). Behalve Zinchenko is Ko Itakura er sowieso nog niet bij, aldus de trainer. Zijn landgenoot Takehiro Tomiyasu is wel van de partij, maar is nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te kunnen spelen. Winteraankoop Maher Carrizo heeft inmiddels zijn werkvergunning binnen en trainde de afgelopen twee dagen voor het eerst met de Ajax-selectie. Of hij tegen N.E.C. al van de partij is, zal volgens Grim op een later moment worden besloten. Met Steven Berghuis gaat het ondertussen de goede kant op, vertelt de trainer. De linkspoot zal zaterdag opnieuw deel uitmaken van de wedstrijdselectie. "Het gaat steeds beter. Hij heeft de afgelopen keer tegen Telstar 45 minuten gespeeld. Hij staat de afgelopen periode continu op het trainingsveld. Dus die minuten kunnen heel dichtbij komen", aldus Grim.