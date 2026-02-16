Wesley Sneijder ambieert al een tijdje een functie bij Ajax, en geeft maandagavond bij Rondo aan dat hij in contact staat met Jordi Cruijff. De twee heren gaan binnenkort in overleg over hoe het eventuele werkverband van Sneijder zou kunnen worden ingevuld.

Sneijder bevestigt bij Rondo op Ziggo Sport dat Cruijff heb heeft gecontacteerd. "Jazeker, ik heb inmiddels contact gehad. We gaan binnenkort wel even zitten." Het blijkt om een appje te gaan. "We zijn on speaking terms", lacht de recordinternational vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

De analist denkt niet dat deze poging tot contact puur voor de bühne is. "Nee, nee, zo schat ik Jordi niet in." Sneijder is het met tafelgenoot Youri Mulder eens dat er iets tastbaars uit de gesprekken moet komen. "Ik ga ook niet voor jan lul zitten."

De voormalige middenvelder heeft nog niet echt een goed idee van wat hij precies bij Ajax zou willen doen. "Ik ben vooral benieuwd naar wat zij willen. Zij hebben contact met mij opgenomen, niet andersom. Ik ben benieuwd wat eruit komt." Mulder suggereert dan dat Sneijder een trainersfunctie zou zien zitten, waarop hij reageert: "Misschien wel een combinatie." Sneijder heeft dan ook nog steeds oren naar een functie bij Ajax.