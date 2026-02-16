moest een van de nieuwe leiders van Ajax worden, evenals een belangrijke defensieve versterking. Daar kwam echter niks van terecht. Het noodlot sloeg toe tegen Fortuna Sittard (4-1). De Oekraïner moet onder het mes en de Amsterdammers zijn hun investering kwijt.

Zinchenko was nog niet zo heel lang geleden een belangrijke spel bij Manchester City en vervolgens Arsenal, maar zag zijn carrière wat in het slop raken. Bij Nottingham Forest wilde de linksback annex middenvelder weer minuten maken, maar daar kozen de verantwoordelijke coaches niet voor. Na wat gepuzzel met Arsenal en Forest kon Zinchenko deze winter wel een nieuw avontuur aangaan: Ajax. In Amsterdam zou hij zich onder meer richting de WK-selectie spelen, al moet Oekraïne zich nog voor het mondiale eindtoernooi plaatsen.

Afgelopen zaterdag mocht hij in de basis beginnen voor zijn nieuwe club, alleen al na vijf minuten was het over en sluiten. Zinchenko kwam in botsing met Dimitris Limnios en raakte geblesseerd. Er was nog hoop dat het mee zou vallen, maar maandag kwam het dramatische nieuws naar buiten dat de knieblessure nu al einde seizoen betekent voor de voormalig PSV'er. Hij moet onder andere een operatie ondergaan.

Voor de speler zelf is dit natuurlijk het grootste drama. Maar ook voor Ajax is het een aderlating: er moet nu weer een streep door een stukje ervaring en een optie voor linksback en de nummer-zes-positie in de selectie van de Amsterdammers. Eveneens mag het financiële aspect niet vergeten worden. Johan Inan weet dat er 'een soort all-in-prijs' is betaald voor Zinchenko, die 1,5 miljoen euro bedraagt. Normaal gesproken had Ajax dus ongeveer een ton per wedstrijd betaald, maar nu kan gesteld worden dat de club 62.500 euro neerlegt per gespeelde minuut (24). In andere landen zijn verzekeringen hiervoor vrij normaal, maar in Nederland is dat vooral een uitzondering op de regel. En dus is deze transfer hopeloos in de soep gelopen.

Ajax zal de komende maanden weer met Owen Wijndal als linksback op de proppen komen. Hij presteert dit seizoen redelijk, maar ook niet meer dan dat. Zinchenko was een duidelijke upgrade op zijn positie geweest.