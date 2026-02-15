Live voetbal 8

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

Steijn
Foto: © Imago
Mingus Niesten
15 februari 2026, 13:48

Sem Steijn bevindt zich momenteel bij Feyenoord een beetje tussen wal en schip. De aanvallende middenvelder en recordaankoop startte zondag weer niet tegen Go Ahead, maar kwam wel voor een opvallend korte invalbeurt het veld in.

Steijn was in de eerste maanden van het seizoen een vaste basisspeler en wist toen ook al zeven doelpunten te maken voor de Rotterdammers. De laatste maanden is dat echter anders. Steijn zit vaker op de bank dan hem lief is en hij scoorde sinds november slechts twee keer.

Voor het duel met Go Ahead gaf Robin van Persie op tien de voorkeur aan Jakub Moder. Een opvallende keuze, maar uiteindelijk mocht Steijn alsnog snel zijn opwachting maken. Oussame Targhalline ging al na veertien minuten geblesseerd naar de kleedkamers, waarna Steijn binnen de lijnen kwam.

De voormalige speler van onder meer FC Twente was vrij onzichtbaar in de eerste helft en werd er vervolgens ook weer uitgehaald. Na rust was hij niet meer in De Kuip te aanschouwen. Volgens ESPN heeft Steijn een blessure opgelopen, maar dit is nog niet bevestigd door Feyenoord. Als dat klopt, stroomt de ziekenboeg van de Rotterdammers toch weer aardig vol.

Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 14
Raheem Sterling

Valentijn Driessen: 'Sterling kan Feyenoord twee ton per wedstrijd kosten'

  • vr 13 februari, 16:02
  • 13 feb. 16:02
  • 9
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • do 12 februari, 18:29
  • 12 feb. 18:29
  • 10
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
227 Reacties
374 Dagen lid
628 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Wel een tendentieus artikel over een speler die gewoon geblesseerd uitvalt. Hoeft niet hè fcupdate

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.933 Reacties
1.044 Dagen lid
18.780 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Martine op het moment van schrijven was er nog geen bevestiging over wat de reden was. Dus dan is het wel een opvallende wissel. Mocht je een andere keer feedback hebben over het type artikelen, dan kun je dit overigens mailen naar [email protected] . Op die manier kunnen de reacties inhoudelijk blijven en komt je feedback bij de juiste mensen terecht.

Positievo
323 Reacties
54 Dagen lid
423 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Klantenservice er was vooraf bekend dat hij 20 tot 30 minuten zou kunnen spelen. Dat zijn 30 minuten in de eerste helft geworden. Eens dat de reacties inhoudelijk moeten blijven, maar dan zijn opmerkingen dat hij kapot wordt gemaakt en nooit naar Feyenoord had moeten gaan ook niet inhoudelijk.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
803 Reacties
1.237 Dagen lid
5.179 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En toch zie je aan de reacties dat Martine niet ongelijk heeft. Het artikel suggereert nogal wat, zoals "Een opvallende keuze, .." terwijl juist daarvoor staat dat hij amper speelt. Hoezo is het dan opmerkelijk?

Martine
227 Reacties
374 Dagen lid
628 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice. Ok, maar het was in de rust al duidelijk dacht ik.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.933 Reacties
1.044 Dagen lid
18.780 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Positievo ik kan me vanuit die reacties nog voorstellen dat het komt vanuit de wissel; invallen in de 1e helft, en dan in de rust weer achterblijven. Zonder fysieke oorzaak is dat wel iets dat mentaal wat met een speler doet. Dat kun je verwoorden als 'kapot maken'. Voor mij daarom nog wel inhoudelijk op het artikel.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.933 Reacties
1.044 Dagen lid
18.780 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Martine hoe de communicatie in deze situatie is gegaan weet ik niet, maar soms zijn er wel verhalen/geruchten. Deze zijn dan alleen nog niet bevestigd.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.933 Reacties
1.044 Dagen lid
18.780 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Mike Ik zeg ook niet dat ze ongelijk heeft over de manier van schrijven, alleen dat ze die feedback beter kan mailen zodat we reacties inhoudelijk kunnen houden. Dus mail vooral je feedback als je deze hebt. Wat betref het opmerkelijke: als je de 1e helft wordt ingebracht, en in de rust alweer gewisseld word. Dat zal normaliter niet zo snel gebeuren. Of als een speler die normaliter niet op jouw plek speelt, de voorkeur krijgt. Vanuit dat oogpunt dus opmerkelijk.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.746 Reacties
1.237 Dagen lid
19.447 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Voor hem is het noodzaak dat van Persie verdwijnt want dit werkt gewoon niet. Hij maakt die jongen helemaal kapot.

Vito
336 Reacties
1.009 Dagen lid
3.224 Likes
Vito
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Geblesseerd uitvallen!! Hij was niet 100% om te starten en kreeg ook paar tikken toen ie inviel.

Kicker
53 Reacties
582 Dagen lid
95 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Steijn is geen topper en zal het ook nooit worden maar dat had ik ook al vanaf zijn transfer gezien.

jerommeke1973
325 Reacties
1.237 Dagen lid
961 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij had nooit naar Feijenoord moeten gaan

Ajeto!
631 Reacties
1.237 Dagen lid
3.796 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@jerommeke1973, achteraf kijk je een koe in de kont en bij "had" ben je al te laat. Het was voor hem een stap omhoog maar blijkbaar niet het gedroomde huwelijk

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

