bevindt zich momenteel bij Feyenoord een beetje tussen wal en schip. De aanvallende middenvelder en recordaankoop startte zondag weer niet tegen Go Ahead, maar kwam wel voor een opvallend korte invalbeurt het veld in.

Steijn was in de eerste maanden van het seizoen een vaste basisspeler en wist toen ook al zeven doelpunten te maken voor de Rotterdammers. De laatste maanden is dat echter anders. Steijn zit vaker op de bank dan hem lief is en hij scoorde sinds november slechts twee keer.

Artikel gaat verder onder video

Voor het duel met Go Ahead gaf Robin van Persie op tien de voorkeur aan Jakub Moder. Een opvallende keuze, maar uiteindelijk mocht Steijn alsnog snel zijn opwachting maken. Oussame Targhalline ging al na veertien minuten geblesseerd naar de kleedkamers, waarna Steijn binnen de lijnen kwam.

De voormalige speler van onder meer FC Twente was vrij onzichtbaar in de eerste helft en werd er vervolgens ook weer uitgehaald. Na rust was hij niet meer in De Kuip te aanschouwen. Volgens ESPN heeft Steijn een blessure opgelopen, maar dit is nog niet bevestigd door Feyenoord. Als dat klopt, stroomt de ziekenboeg van de Rotterdammers toch weer aardig vol.