Sem Steijn bevindt zich momenteel bij Feyenoord een beetje tussen wal en schip. De aanvallende middenvelder en recordaankoop startte zondag weer niet tegen Go Ahead, maar kwam wel voor een opvallend korte invalbeurt het veld in.
Steijn was in de eerste maanden van het seizoen een vaste basisspeler en wist toen ook al zeven doelpunten te maken voor de Rotterdammers. De laatste maanden is dat echter anders. Steijn zit vaker op de bank dan hem lief is en hij scoorde sinds november slechts twee keer.
Voor het duel met Go Ahead gaf Robin van Persie op tien de voorkeur aan Jakub Moder. Een opvallende keuze, maar uiteindelijk mocht Steijn alsnog snel zijn opwachting maken. Oussame Targhalline ging al na veertien minuten geblesseerd naar de kleedkamers, waarna Steijn binnen de lijnen kwam.
De voormalige speler van onder meer FC Twente was vrij onzichtbaar in de eerste helft en werd er vervolgens ook weer uitgehaald. Na rust was hij niet meer in De Kuip te aanschouwen. Volgens ESPN heeft Steijn een blessure opgelopen, maar dit is nog niet bevestigd door Feyenoord. Als dat klopt, stroomt de ziekenboeg van de Rotterdammers toch weer aardig vol.
@Martine op het moment van schrijven was er nog geen bevestiging over wat de reden was. Dus dan is het wel een opvallende wissel. Mocht je een andere keer feedback hebben over het type artikelen, dan kun je dit overigens mailen naar [email protected] . Op die manier kunnen de reacties inhoudelijk blijven en komt je feedback bij de juiste mensen terecht.
@Klantenservice er was vooraf bekend dat hij 20 tot 30 minuten zou kunnen spelen. Dat zijn 30 minuten in de eerste helft geworden. Eens dat de reacties inhoudelijk moeten blijven, maar dan zijn opmerkingen dat hij kapot wordt gemaakt en nooit naar Feyenoord had moeten gaan ook niet inhoudelijk.
En toch zie je aan de reacties dat Martine niet ongelijk heeft. Het artikel suggereert nogal wat, zoals "Een opvallende keuze, .." terwijl juist daarvoor staat dat hij amper speelt. Hoezo is het dan opmerkelijk?
@Positievo ik kan me vanuit die reacties nog voorstellen dat het komt vanuit de wissel; invallen in de 1e helft, en dan in de rust weer achterblijven. Zonder fysieke oorzaak is dat wel iets dat mentaal wat met een speler doet. Dat kun je verwoorden als 'kapot maken'. Voor mij daarom nog wel inhoudelijk op het artikel.
@Martine hoe de communicatie in deze situatie is gegaan weet ik niet, maar soms zijn er wel verhalen/geruchten. Deze zijn dan alleen nog niet bevestigd.
@Mike Ik zeg ook niet dat ze ongelijk heeft over de manier van schrijven, alleen dat ze die feedback beter kan mailen zodat we reacties inhoudelijk kunnen houden. Dus mail vooral je feedback als je deze hebt. Wat betref het opmerkelijke: als je de 1e helft wordt ingebracht, en in de rust alweer gewisseld word. Dat zal normaliter niet zo snel gebeuren. Of als een speler die normaliter niet op jouw plek speelt, de voorkeur krijgt. Vanuit dat oogpunt dus opmerkelijk.
Voor hem is het noodzaak dat van Persie verdwijnt want dit werkt gewoon niet. Hij maakt die jongen helemaal kapot.
