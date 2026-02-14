Danny Makkelie heeft zaterdagavond zijn stempel gedrukt op de degradatiekraker in de Eredivisie tussen Heracles Almelo en NAC Breda (0-1). De scheidsrechter ligt behoorlijk onder vuur vanwege een moment in de 56ste minuut én een moment in de 78ste minuut.

Heracles en NAC hadden de punten beide hard nodig in de strijd tegen degradatie. Nadat de eerste helft weinig spraakmakend was geweest, ontbrandde het duel elf minuten na rust compleet door toedoen van Lewis Holtby.

De middenvelder van NAC speelde de bal rond de middenlijn iets te ver voor zich uit, waardoor tegenstander Djevencio van der Kust het leder kon afsnoepen. Holtby zette vervolgens een harde tackle in met het rechterbeen vooruit en raakte Van der Kust vol op het scheenbeen.

Van der Kust ging met veel pijn naar de grond en de spelers van Heracles gingen massaal om Makkelie heen staan. De arbiter had echter weinig tijd nodig om tot een beslissing te komen en toonde Holtby een gele kaart.

ESPN-commentator Sjors de Blaauw zag de spijkerharde tackle van Holtby in de herhaling en rekende erop dat videoscheidsrechter Robin Hensgens Makkelie naar het VAR-scherm zou roepen: “Ik vrees voor NAC Breda en Holtby… “

Zover kwam het echter niet. Sterker nog: Makkelie raadpleegde de VAR niet eens en het spel werd na een korte blessurebehandeling voor Van der Kust hervat met een vrije trap voor Heracles.

De druiven werden vervolgens nóg zuurder voor Heracles, want in de 78ste minuut kende Makkelie een strafschop toe aan NAC, nadat nota bene Van der Kust de bal van zeer dichtbij op de hand geschoten kreeg. Clint Leemans ontfermde zich vervolgens over het buitenkansje en bezorgde NAC met een rake inzet de eerste uitzege in de Eredivisie sinds december 2024.

Makkelie wordt fel bekritiseerd tijdens en na de wedstrijd. Onder anderen journalist Tijmen van Wissing reageert woest op X. “Dan zet je Makkelie op deze degradatie-kraker en dan maken ze als arbitrage nog zo'n schandalige fout”, foetert hij.

Wissing voegt daar na de gegeven strafschop in het voordeel van NAC aan toe: “Hahahaha. Makkelie. De beste arbiter van het land. Onvoorstelbaar. En dan moet je rustig blijven.”

Een volger verwijt Wissing als journalist onvoldoende objectief te zijn. De verslaggever van RTV Oost verdedigt zichzelf echter: “Ik kan niet tegen onrecht. Maar als de scheidsrechter nog slechter is dan NAC en Heracles dan weet je dat je ver door de ondergrens zakt.”