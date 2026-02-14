Marco Bizot krijgt bizarre rode kaart op 40 meter van het doel

Een persoonlijk drama voor . De Nederlandse doelman van Aston Villa kreeg zaterdagavond een opmerkelijke rode kaart in het FA Cup-duel met Newcastle United.

Bizot kreeg zaterdag weer eens de kans onder de lat bij Aston Villa. De Nederlander is normaal gesproken reserve achter eerste keeper Emi Martínez, maar krijgt in de bekertoernooien regelmatig speelminuten van hoofdtrainer Unai Emery.

Het duel met Newcastle United in de zestiende finales van de FA Cup werd er echter één om snel te vergeten voor Bizot. De voormalig goalie van onder meer AZ werd in de blessuretijd van de eerste helft met een directe rode kaart van het veld gestuurd, vanwege een harde charge rond de middenlijn.

Na nota bene een hoekschop van Aston Villa schakelde Newcastle United razendsnel om. Jacob Murphy pikte de bal op net over de middenlijn, waarna Bizot plots opdook voor de aanvaller van Newcastle United. De keeper trok aan de noodrem, torpedeerde Murphy en kon vervolgens inrukken met een directe rode kaart.

Aston Villa kwam daardoor in eigen huis met tien man te staan. De ploeg van Emery leidde halverwege wel met 1-0, door een doelpunt na een kwartier voetballen van Tammy Abraham. Na het wegsturen van Bizot werd Leon Bailley geslachtofferd: de Jamaicaan moest plaatsmaken voor Martínez.