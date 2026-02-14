Danny Makkelie was er vorige week na AZ – Ajax (1-1) als de kippen bij om voor de camera van ESPN tekst en uitleg te geven over een afgekeurd doelpunt van AZ. De scheidsrechter bleef zaterdagavond na een omstreden optreden bij Heracles Almelo – NAC Breda (0-1) echter weg en dat steekt bij analist Anco Jansen.

Makkelie verscheen vorige week na AZ - Ajax voor de camera van ESPN om duidelijkheid te verschaffen over een afgekeurde treffer van AZ in de tweede helft. De arbiter keurde een treffer van Troy Parrott af, omdat Ibrahim Sadiq hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

Makkelie verscheen toen na de wedstrijd voor de camera van ESPN om opheldering te geven over zijn beslissing om het doelpunt van Parrott af te keuren. Dat was bijzonder, want sinds eind 2022 verschijnen arbiters in principe niet meer voor de camera voor interviews na wedstrijden in het betaald voetbal. Alleen toelichting van specifieke spelregels of onduidelijkheden blijven toegestaan, maar daarvoor moet door journalisten eerst een aanvraag ingediend worden bij de persafdeling.

ESPN maakte gebruik van die laatste optie en dus verscheen Makkelie bij hoge uitzondering voor de camera om tekst en uitleg te geven. Hij legde vol bravoure uit: “Sadiq staat in buitenspelpositie, heel duidelijk. Op het moment dat die bal eroverheen komt, hindert hij eigenlijk de loopactie van Gaaei om het luchtduel om de bal aan te gaan. Dan maak je je dus als verdediger strafbaar aan buitenspel. Hij blokt Gaaei, dus het is een vorm van obstructie. Dat doet hij vanuit buitenspelpositie, waardoor Gaaei het luchtduel niet aan kan gaan. Dan zegt de regels: dat is strafbaar buitenspel.”

Makkelie stond zaterdagavond tijdens Heracles Almelo – NAC opnieuw in de schijnwerpers. Lewis Holtby beging in de 56ste minuut van de wedstrijd een spijkerharde tackle op Djevencio van der Kust, maar Makkelie liet de middenvelder van NAC wegkomen met een gele kaart. Al tijdens het duel klonk er online veel kritiek op die beslissing van Makkelie.

Na de wedstrijd in Almelo is Jansen bij ESPN fel over het besluit van Makkelie om Holtby niet met rood van het veld te sturen. "Het is gewoon een rode kaart. Kijk eens hoe hoog het been van Holtby zit! Keihard, gestrekt... Dit is echt spijkerhard. Gewoon rood, echt geen twijfel over mogelijk. Bizar. Ik snap er helemaal niks van”, briest de analist en oud-voetballer.

Ook over het besluit van Makkelie om in de 78ste minuut van de wedstrijd een strafschop toe te kennen aan NAC, nadat nota bene Van der Kust de bal van zeer dichtbij op de hand geschoten kreeg, is Jansen kritisch: "Wat kan deze jongen eraan doen? Dit is zo'n goedkope penalty. Hier wordt een wedstrijd en mogelijk een degradatiestrijd dus op beslist. Kom op…"

Jansen roept Makkelie dan ter verantwoording: hij vindt dat de arbiter tekst en uitleg moet komen geven, ondanks het feit dat het dus niet gaat om een toelichting op of onduidelijkheid over een specifieke spelregels. "Het is volgens de regels, maar het zou hem sieren als hij dit uit komt leggen. Ik snap er helemaal niks van", aldus Jansen.

Komt Lewis Holtby hier goed weg met een gele kaart? 🟨👀#hernac pic.twitter.com/b9SPNdwy6n — ESPN NL (@ESPNnl) February 14, 2026