Jizz Hornkamp is woest op Danny Makkelie bij AZ - Ajax

Bij AZ is men niet blij met scheidsrechter Danny Makkelie na de wedstrijd tegen Ajax (1-1). Makkelie keurde bij een 1-0 voorsprong van AZ een doelpunt van Troy Parrott af én liet een vermeende overtreding van Youri Baas op in het strafschopgebied onbestraft.

AZ leek op weg naar een overwinning tegen Ajax, na een doelpunt in de 52ste minuut van Wouter Goes. In de 73ste minuut van de wedstrijd leken de Alkmaarders de 2-0 op het scorebord te zetten: Alexandre Penetra verlengde een vrije trap van Peer Koopmeiners met het hoofd, waarna Parrott van dichtbij raak kopte.

AZ leek zijn voorsprong daarmee te verdubbelen, maar Makkelie werd naar het VAR-scherm geroepen en keurde het doelpunt vervolgens af. Te zien was dat Ibrahim Sadiq Ajax-verdediger Anton Gaaei opzichtig hinderde en Sadiq stond wel in buitenspelpositie toen Koopmeiners de bal voorgaf. Ajax wist vervolgens in de 93ste minuut via Kian Fitz-Jim alsnog een doelpunt uit het vuur te slepen.

Nog vóórdat de 1-1 van Ajax viel, claimde Hornkamp tevergeefs een strafschop. De spits van AZ leek de bal voor het inkoppen te hebben bij de tweede paal, maar werd uit balans gebracht door een klein duwtje van Baas. Hornkamp ontstak vervolgens op het veld in woede jegens Makkelie, maar die wilde niets weten van een strafschop.

In gesprek met ESPN-Hans Kraay junior zegt Hornkamp na afloop dat hij vindt dat hij recht had op een strafschop. “Die bal komt voor en ik kan de bal binnenkoppen. Ik kreeg een duw. Ik ga niet zomaar liggen bij zo’n bal. Dat weet je zelf ook, Hans.”

“Je ziet me daardoor ook wegglijden. Anders kan ik gewoon die bal binnenlopen”, vervolgt Hornkamp. “Maar voordat ik op de grond lag, zag ik de scheids al naar me kijken. Ik wist al: hij gaat sowieso geen penalty geven. En ik was nog niet omgedraaid of hij had het al gehoord via de VAR. Het was snel duidelijk.”

ESPN-analisten Kees Kwakman en Karim El Ahmadi vinden het duwtje van Baas te licht voor een strafschop. “Ik denk dat hij niet eens bij de bal kan als hij geen duwtje krijgt. Je ziet wel dat Baas hem eventjes een duwtje geeft. Nah…”, zegt Kwakman.

“Als hij geen duwtje krijgt, knalt hij tegen de paal. Dit was helemaal niks, vind ik”, vult El Ahmadi aan.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias merkt op: “Hij had er toch ook nooit bij gekund? Of moeten we dat niet meerekenen?” Kwakman tot slot: “Hij zegt zelf van wel. Het is te weinig.”