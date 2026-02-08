Akkefietje tussen Wouter Goes en Wout Weghorst na AZ - Ajax

Een opmerkelijk moment zondag na het laatste fluitsignaal van AZ – Ajax (1-1). Hoofdrolspelers waren Wout Weghorst en Wouter Goes.
AZ en Ajax deelden zondag de punten in Alkmaar. AZ stevende lang af op de overwinning, door een doelpunt in de 52ste minuut van Goes.
In de 93ste minuut wist Ajax echter toch nog een punt uit het vuur te slepen. Invaller Oliver Edvardsen bracht de bal vanaf de linkerflank in de zestien van AZ, waar een andere invaller, Kian Fitz-Jim, met het hoofd scoorde: 1-1.
Na het laatste fluitsignaal liep Goes op Weghorst af. De verdediger van AZ wilde de Ajax-aanvaller een hand geven, maar Weghorst negeerde de uitgestoken hand van Goes opzichtig. Laatstgenoemde leek daar overduidelijk niet blij mee.
Weghorst en Goes kennen een verleden samen. In de heenwedstrijd van dit seizoen in Amsterdam deelde Weghorst een elleboog uit aan Goes. De Ajax-spits ontsnapte toen echter aan rood.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.