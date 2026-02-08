Live voetbal 10

Akkefietje tussen Wouter Goes en Wout Weghorst na AZ - Ajax

Wout Weghorst Wouter Goes
8 februari 2026, 16:34

Een opmerkelijk moment zondag na het laatste fluitsignaal van AZAjax (1-1). Hoofdrolspelers waren Wout Weghorst en Wouter Goes.

AZ en Ajax deelden zondag de punten in Alkmaar. AZ stevende lang af op de overwinning, door een doelpunt in de 52ste minuut van Goes.

In de 93ste minuut wist Ajax echter toch nog een punt uit het vuur te slepen. Invaller Oliver Edvardsen bracht de bal vanaf de linkerflank in de zestien van AZ, waar een andere invaller, Kian Fitz-Jim, met het hoofd scoorde: 1-1.

Na het laatste fluitsignaal liep Goes op Weghorst af. De verdediger van AZ wilde de Ajax-aanvaller een hand geven, maar Weghorst negeerde de uitgestoken hand van Goes opzichtig. Laatstgenoemde leek daar overduidelijk niet blij mee.

Weghorst en Goes kennen een verleden samen. In de heenwedstrijd van dit seizoen in Amsterdam deelde Weghorst een elleboog uit aan Goes. De Ajax-spits ontsnapte toen echter aan rood.

