Feyenoord kan zondagochtend, in de belangrijke wedstrijd tegen FC Utrecht, mogelijk geen beroep doen op Anis Hadj-Moussa. De aanvaller ontbreekt in de selectie van trainer Robin van Persie vanwege een blessure, dat beweert Instagram-account KuipAlert. Voor de Rotterdammers zou dat de volgende domper in het huidige rampseizoen betekenen.

Met de vermeende absentie van Hadj-Moussa verliest Feyenoord een belangrijke creatieve impuls. De Algerijn was dit seizoen al goed voor zes doelpunten en vier assists in de competitie. Nu de ploeg uit Rotterdam-Zuid de tweede plek moet verdedigen tegenover achtervolgers NEC en Ajax, komt het wegvallen van de buitenspeler op een uiterst ongelegen moment. Omdat Gonçalo Borges geschorst is, beschikt Feyenoord alleen over Aymen Sliti en Leo Sauer als buitenspelers.

Structureel probleem

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe medische tegenvaller zorgt voor de nodige onrust rondom De Kuip. Volgens KuipAlert lijkt “het noodlot Feyenoord steeds vaker te achterhalen”. De blessure van Hadj-Moussa wordt niet gezien als een incident, maar als onderdeel van een groter geheel. “Het is de zoveelste spier die knapt in een seizoen dat al aan alle kanten rammelt”, zo luidt de harde conclusie over de huidige fysieke staat van de selectie.

Feyenoord kampt met overvolle ziekenboeg

Trainer Robin van Persie gaf tijdens de persconferentie al aan dat de spoeling voorin flinterdun is door de aanhoudende problemen. De lijst met geblesseerden is inmiddels indrukwekkend te noemen. Naast dus mogelijk Hadj-Moussa zitten ook sterkhouders als Gernot Trauner, Thomas Beelen, Gijs Smal, Shaqueel van Persie, Givairo Read en Sem Steijn in de lappenmand.