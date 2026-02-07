Feyenoord kan zondagochtend, in de belangrijke wedstrijd tegen FC Utrecht, mogelijk geen beroep doen op Anis Hadj-Moussa. De aanvaller ontbreekt in de selectie van trainer Robin van Persie vanwege een blessure, dat beweert Instagram-account KuipAlert. Voor de Rotterdammers zou dat de volgende domper in het huidige rampseizoen betekenen.
Met de vermeende absentie van Hadj-Moussa verliest Feyenoord een belangrijke creatieve impuls. De Algerijn was dit seizoen al goed voor zes doelpunten en vier assists in de competitie. Nu de ploeg uit Rotterdam-Zuid de tweede plek moet verdedigen tegenover achtervolgers NEC en Ajax, komt het wegvallen van de buitenspeler op een uiterst ongelegen moment. Omdat Gonçalo Borges geschorst is, beschikt Feyenoord alleen over Aymen Sliti en Leo Sauer als buitenspelers.
De nieuwe medische tegenvaller zorgt voor de nodige onrust rondom De Kuip. Volgens KuipAlert lijkt “het noodlot Feyenoord steeds vaker te achterhalen”. De blessure van Hadj-Moussa wordt niet gezien als een incident, maar als onderdeel van een groter geheel. “Het is de zoveelste spier die knapt in een seizoen dat al aan alle kanten rammelt”, zo luidt de harde conclusie over de huidige fysieke staat van de selectie.
Trainer Robin van Persie gaf tijdens de persconferentie al aan dat de spoeling voorin flinterdun is door de aanhoudende problemen. De lijst met geblesseerden is inmiddels indrukwekkend te noemen. Naast dus mogelijk Hadj-Moussa zitten ook sterkhouders als Gernot Trauner, Thomas Beelen, Gijs Smal, Shaqueel van Persie, Givairo Read en Sem Steijn in de lappenmand.
Zo komt het ontslag wel heel dichtbij.. voor NEC en Ajax te hopen dat Utrecht op hun best is en weer eens gaat winnen. De blessures bij Feyenoord kunnen Utrecht we in het zadel helpen.
Ik heb het vandaag bij een ander artikel al geschreven en het wordt steeds duidelijker. Spelers boycotten de boel. Zo doen het op een slinkse manier, want werk weigering betekent ontslag en een boze horde supporters. Als Feyenoord zijn wedstrijden zou winnen dan was ineens niemand geblesseerd Persie zegt dat hij een strijder is en niet opgeeft, maar straks heeft hij geen krijgers en staat hij er alleen voor. Best sneu en zielig
In elke selecties gebeurt wel eens wat maar wat bij Feyenoord is het echt niet normaal. Maar boycotten gaat wel erg ver. Zou zelfs zijn eigen zoon daar aan meedoen? Volgens mij zit er incapabele medische staf en zijn de trainingen niet op orde
@Vrij Dag en waar baseer je dit precies op? Er is een oorzaak voor al deze blessures, maar ik heb absoluut niet het idee dat spelers de boel boycotten en blessures veinzen. Als speler schiet je hier ook helemaal niks mee op en werkt dit juist je eigen carrière tegen. Je speelt immers niet, ontwikkelt jezelf niet verder in wedstrijden, je kunt jezelf niet laten zien en geeft de indruk dat je blessuregevoelig bent. Daarmee staan andere clubs niet voor je in de rij. Ben dus erg benieuwd naar je feitelijke onderbouwing die ik mis in dit bericht en je andere berichten.
Het is mijn clubbie, maar ik moet zeggen dat we in ieder geval kunnen zeggen dat de vervangers (en de vervangers van de vervangers) niet eredivisie waardig zijn. En dat is toch jammer. Het is goed voor de jeugd om de ervaring op te doen, maar sommige spelers lijken toch niet mee te kunnen doen voor een ploeg die europees wil spelen.
