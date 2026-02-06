Carlos Aalbers wil momenteel niet van club wisselen, zo maakt hij duidelijk in de podcast RoodGroenZwart van De Gelderlander. De directeur voetbalzaken van de revelatie van de Eredivisie noemt geen namen, maar lijkt Feyenoord te hebben geweigerd als nieuwe club.

Aalbers is een van de belangrijke namen achter het succes van NEC dit seizoen. Op basis van verliespunten staan de Nijmegenaren tweede, en door de wisselvalligheid van Ajax, Feyenoord, AZ en FC Twente is de tweede plek, en dus Champions League-voetbal, geen onmogelijke doelstelling. Het is dan ook logisch dat er interesse is om Aalbers over te nemen. Feyenoord, dat naar verluidt de dubbelrol van Dennis te Kloese wil scheiden, wordt vaak genoemd als geïnteresseerde club en lijkt de interesse kenbaar te hebben gemaakt.

"Ik noem geen namen, maar het is inderdaad wel zo dat ik eind december, januari benaderd ben door een club.", reageert Aalbers in de RoodGroenZwart-podcast. "Daar heb ik met de kerstdagen even over nagedacht. Uiteindelijk heb ik die club begin januari netjes afgebeld", vervolgt de NEC-directeur, die aangeeft langer in Nijmegen te willen blijven. "We maken mooie stappen als club, op alle fronten. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin. Ik heb letterlijk tegen deze club gezegd: 'Als dit tien jaar geleden was geweest, dan was ik op de fiets gekomen'. Ik zit nu in een andere levensfase."