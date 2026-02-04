Feyenoord onderzoekt een opvallende versterking voor de selectie. De Rotterdamse club heeft navraag gedaan naar Jesse Lingard, zo meldt Football Insider. De 33-jarige middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij FC Seoul en staat open voor een terugkeer naar Europa.
De interesse komt niet uit de lucht vallen. Trainer Robin van Persie kent Lingard nog uit hun gezamenlijke periode bij Manchester United en heeft volgens het medium de mogelijkheden verkend. Feyenoord kijkt nadrukkelijk naar ervaring en creativiteit, zeker met het oog op het vasthouden van de tweede plaats in de Eredivisie.
Lingard verraste in 2024 met zijn overstap naar Zuid-Korea. In 67 officiële wedstrijden voor FC Seoul was hij goed voor negentien doelpunten en tien assists. In de AFC Champions League dit seizoen noteerde hij drie goals en drie assists in zes duels. De Engelsman heeft zijn contract inmiddels ontbonden en kan daardoor zonder transfersom tekenen. Op 10 december speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Seoul.
De Eredivisie geldt als een realistische route terug naar het Europese topvoetbal. Wel ligt er een financieel aandachtspunt: het salaris van Lingard kan een struikelblok vormen. Feyenoord kan Lingard dit seizoen geen Europees voetbal meer bieden, terwijl ook de landstitel normaliter uit zicht is.
Dat Lingard nadenkt over zijn toekomst, liet hij eerder al doorschemeren. In gesprek met BBC Sport zei hij vorig jaar mei: “Ik heb best veel over de toekomst nagedacht. Dit seizoen kan er niet veel gebeuren, dus ik wil me vooral op voetbal concentreren. Maar andere mogelijkheden zijn er altijd, daar denk je als mens vanzelf over na."
Feyenoord denkt alleen maar in koop (en huur), terwijl ze het al in huis hebben Ezechiel bijv. Hij had gemakkelijk mee kunnen draaien. Stein is zo td zien gewogen en te licht bevonden. Als hij nu bij Twente of zijn vader had gespeeld was hij topscorer
@Vrij Dag Steijn is geblesseerd, een klein detail dat je gemist hebt in je volgende retirade zonder onderbouwing. Hij is nu geblesseerd en sinds zijn komst naar Feyenoord heeft hij al meer dan 45 dagen aan de kant gestaan met blessures. Ezechiel is een profeet uit Jaruzalem, maar misschien bedoel je Zechiel. Een hele getalenteerde jongen die minuten moest maken (en dat ook goed doet) en volgend seizoen zeker zal aansluiten.
